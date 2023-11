Beim VfB Friedrichshafen ist mehr Konstanz gefragt

Die Spielplangestaltung findet Mark Lebedew nicht ganz so prickelnd. Samstag gegen Berlin, Mittwoch in Lüneburg und Freitag schon wieder zu Hause gegen Berlin: Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben ohne Frage stressige Tage. „Ich hätte es mir anderes gewünscht, aber es gibt Schlimmeres“, meint der VfB-Trainer Mark Lebedew. Nach zwei knappen 2:3-Niederlagen gegen Berlin im Pokal und in Lüneburg wollen die Häfler am Freitag (20 Uhr/Spacetech-Arena) das Feld als Sieger verlassen.

Die Qualität blitzt immer wieder auf

Zumindest gesundheitlich hat die knapp dreistündige Partie am Mittwoch in Lüneburg beim VfB keine Nachwirkungen gezeigt. „Alle sind im Training“, sagte Lebedew am Donnerstagnachmittag. Da waren die Häfler schon wieder zurück und machten in der Spacetech-Arena eine kleine Einheit. „Wir waren in Lüneburg leider nicht konstant genug“, blickt Lebedew auf die Bundesligapartie zurück. Wie beim Pokalkrimi gegen Berlin blitzte bei seiner Mannschaft aber immer wieder die Qualität auf. „Wir haben wieder gezeigt, wie gut wir spielen können, wenn wir konzentriert und fokussiert sind“, sagt der Australier.

Die Häfler haben allerdings auch gesehen, was passiert, wenn sie das eben nicht sind. Im vierten Satz fehlten sowohl die Konzentration als auch der Fokus. Bis zum 9:9 hielt der VfB noch dagegen, dann zog Lüneburg auf 19:11 davon. „Wir hatten den Vorteil, haben mit 2:1 Sätzen geführt, dann aber zu stark nachgelassen“, fasst Lebedew den Durchgang zusammen. Auch im Tiebreak leisteten sich die Häfler ein paar Fehler zu viel. „Dennoch hatten wir Matchball, es bleibt aber eine bittere Niederlage“, meint der VfB-Cheftrainer.

Stressige Woche auch für den Dauermeister

Direkt nach der Partie machte sich der Häfler Tross im Bus auf den Weg zurück an den Bodensee. „Es ist okay, wir haben aber auch keine andere Wahl“, sagt Lebedew über die anstrengende Woche. „Gut ist, dass wir zweimal zu Hause antreten können.“ Anders die Berlin Recycling Volleys. Auch der Dauermeister der vergangenen Jahre hat eine stressige Woche. Nach der Pokalpartie in Friedrichshafen fuhren die Berliner nach München, dort gab es am Montag einen mühsamen 3:2-Sieg gegen die WWK Volleys Herrsching. Anschließend ging es nach Berlin zurück und von dort nun wieder an den Bodensee. „Das gehört einfach zum Geschäft dazu“, meint Lebedew.

Zum Geschäft gehört auch, dass es bei den Profis immer mal Schwankungen gibt. Am Mittwoch erwischte es beim VfB Jan Fornal. Der Pole hatte gegen Berlin einen Toptag, in Lüneburg war er dagegen kein Faktor. Daher brachte Lebedew den Kanadier Jackson Young. „Uns hat auf dem Feld auch ein bisschen Energie gefehlt, und die bringt Jackson mit“, lobt Lebedew. Im zweiten und dritten Satz habe der 22-jährige Außenangreifer sehr gut gespielt. „Er trainiert sehr gut, es ist für mich immer eine knappe Entscheidung, wer spielen darf“, sagt Lebedew. Gegen Berlin spricht wegen der Erfahrung zunächst wieder einiges für Fornal.

In der Spacetech-Arena können sich die Häfler am Freitagabend die Tabellenführung sichern. „Wir müssen aber unser Bestes zeigen, und zwar für längere Zeit als in Lüneburg“, sagt Lebedew.

Sehen können die Bundesligapartie laut Mitteilung des VfB nicht nur die Abonnenten des Medienpartners Dyn, sondern alle Volleyballfans frei zugänglich auf dem Twitch-Kanal von Spontent sowie über den YouTube-Kanal „DynVolleyball“.