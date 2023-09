Friedrichshafen

Beim Straßenfest kommen 1174 Euro zusammen

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

(Foto: )

(gus) ‐ Tolles Spätsommerwetter, gut gelaunte Besucher und eine super Stimmung: So lässt sich das eintägige Straßenfest in der Kleinebergstraße in aller Kürze beschreiben. Und: Es kamen 1174 Euro für den guten Zweck zusammen.

Veröffentlicht: 26.09.2023, 11:24 Von: Gunthild Schulte-Hoppe