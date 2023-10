Beim Mädchenkreativtag wird gestylt, gerappt, gekocht ‐ und noch mehr

Ein vielfältiges Angebot an Workshops bietet der Mädchenkreativtag am Samstag, 25. November, von 9.30 bis 17 Uhr in der Gemeinschaftsschule Graf Soden, im Jugend- und Kulturzentrum Molke und im Spielehaus. Bis 8. November können sich interessierte Mädchen im Alter von zehn bis 17 Jahren anmelden. Jede Teilnehmerin kann bis zu drei Workshops auswählen. Die Plätze werden nach dem Eingang der Anmeldungen vergeben.

„Es ist sehr wichtig, Mädchen in ihren Belangen, Interessen und Bedürfnissen sowie in ihren jeweiligen Lebenslagen in den Blick zu nehmen und sie darin zu unterstützen. Diese besondere Mädchenarbeit an den Mädchenkreativtagen fördert die Selbstbestimmung von Mädchen und die Erweiterung ihrer Handlungsmöglichkeiten, unabhängig von gesellschaftlichen Zuschreibungsprozessen“, sagt Veronika Wäscher-Göggerle. Die Frauenbeauftragte des Bodenseekreises ist ‐ ebenso wie Julia Porsche, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Friedrichshafen ‐ Schirmfrau des Mädchenkreativtags. Und so sieht das Workshop-Angebot aus:

Schmuck aus Draht

Unter dem Titel „Pimp your Style“ kreieren die Teilnehmerinnen ihren eigenen Look mit Stencils vom eigenen Foto. Mit der Nähmaschine fertigen sie außerdem aus Landkarten und Werbetransparenten kleine Taschen, aus Draht stellen sie Schmuck und aus Schwemmholz einen dekorativen Schmuckständer her.

„Handgelettert ‐ mit Stift, Papier und Co“ lautet der Titel eines Workshops, in dem die Mädchen verschiedene Schriftarten und Stifte kennenlernen und ausprobieren. Nach ein bisschen Übung auf Papier können sie sich auch mit anderen Materialien kreativ ausleben.

Ohne Filter auf der Bühne

Mit „No filter“ ist ein Theater-Medien-Workshop überschrieben. Bei Insta und Tiktok werden oft Filter über Fotos gelegt und so die Wirkung nach außen verändert. Was passiert, wenn man das auch auf der Bühne versucht? Und wie ist es, wenn man sich ganz filterlos präsentiert? Neben Theaterübungen können sich die Mädchen auch mit Selfies und deren Wirkung auseinandersetzen

„Starke Mädchen“ heißt der Workshop, in dem die Teilnehmerinnen Selbstschutz und Selbstverteidigung lernen. Wie kann ich mich gegen Angriffe verteidigen? Woran erkennt man gefährliche Situationen und wie kann man diese vermeiden? Diese Fragen werden im Workshop mit Spaß und Power beantwortet.

Süß und trotzdem gesund

In der „Ayurveda Cooking Class“ werden gemeinsam verschiedene Rezepte ausprobiert: süße und gleichzeitig gesunde Leckereien und Köstlichkeiten aus hochwertigen Inhaltsstoffen. Die Teilnehmerinnen erfahren, wie ayurvedische Ernährung ganz einfach im Alltag unterstützen kann.

Mit selbst produzierten Beats ein Zeichen gegen Hass zu setzen, lernen die Teilnehmerinnen des Workshops „Wertschätzend Rappen“. Am Tablet wird ein eigener Anti-Hass-Song produziert, und die Mädchen lernen Rap als Sprache gegen Diskriminierung kennen. Im „Hip Hop Workshop“ erlernen die Teilnehmerinnen eine eigene Choreographie.

Wie das mit der Wunschfrisur klappt

Pflegemittel für Haut und Haare werden im Workshop „Naturkosmetik“ hergestellt. Wer im Workshop „Expressiv Hairstyles“ mitmacht, wird mit einer Wunschfrisur gestylt und lernt, wie man das selbst macht. Die Haarlänge spielt keine Rolle. Als Bonus wird ein passendes T-Shirt „Love yourself“ entworfen.