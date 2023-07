Das erste Kulturufer–Wochenende verlief trotz teilweise durchwachsenem Wetter sehr zufriedenstellend — von kleinen Ausnahmen abgesehen. So musste die Polizei am Samstag einer ganzen Familie einen Platzverweis erteilen.

Die Familie sei dafür bekannt, unter dem Deckmantel der Straßenkunst Taschendiebstahl zu betreiben, sagt Kulturbüro–Leiterin Sarah Baltes beim Pressegespräch. „Diese Familie tritt gegenüber dem Publikum auch sehr fordernd auf“, ergänzt Monika Blank, Pressesprecherin der Stadt.

Doch das Kulturufer ist ein friedliches Festival. Die Sanitäter mussten vor allem kleinere Wehwehchen verarzten. Um genau zu sein: „23 Kleinstversorgungen und fünf Versorgungen“, sagt Monika Blank. In größerem Umfang versorgt wurde ein Musiker, dem die Kniescheibe herausgesprungen war. Beim Konzert mit seiner Band am Freitag in der Musikmuschel war er wohl über ein Kabel gestolpert.

Das Kulturufer hat ein loyales Publikum

Kulturbüro–Leiterin Sarah Baltes und ihr Mitarbeiter Daniel Schweizer sind mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden. „Das Kulturufer hat ein sehr loyales Publikum, sagt Schweizer. „Fünf Minuten nach einem Gewitter ist die Promenade schon wieder voller Menschen. Das kann man auch als Kompliment verstehen.“

Hier wird es beim Kartenvorverkauf eng

"Zwischendurch“, gesteht Baltes, „war der Kartenvorverkauf für die Zeltveranstaltungen schon zäh. Aber jetzt geht er durch die Decke.“ Wer die Theater Lindenhof–Inszenierung des „Brandner Kaspar“ am Donnerstag sehen will, sollte sich sputen. Dasselbe gilt für die Band „Sons Of The East“ am Samstag im großen Zelt.

Vor dem großen Zelt gibt’s jetzt Getränke

Eine Verbesserung ist die Bar auf vier Rädern, die jetzt vor dem großen Zelt steht. „Wenn das Publikum in der Pause etwas zu trinken kaufen will, muss es jetzt nicht mehr so weit bis zu den Getränkeständen laufen“, sagt Monika Blank.

410 Cocktails an einem einzigen Tag

Mit dem Getränkeverkauf ist auch das Molke–Team zufrieden. Auch, weil es zum Indikator taugt, wie das Programm des Jugend–Kult–Ufers bei der Musikmuschel angenommen wird. „Die Aloha–Bar hat am Freitag 175 nichtalkoholische Cocktails verkauft. Am Sonntag waren es 410“, sagt Ines Weber, Leiterin des Amts für Soziales, Familie und Jugend. Der Samstag fiel dagegen ins Wasser.

„Da haben wir der zweiten Musikmuschel–Band wegen Regen abgesagt. Sonst wären die Musiker von Frankfurt hergefahren.“ Bei gutem Wetter haben die Bands in der Musikmuschel aber viel Resonanz. Rund 550 Personen hörten der Livemusik am Sontag zu, schätzt Ines Weber. Auch das Mitmach–Programm beim Jugend–Kult–Ufer werde angenommen. Rund 100 Mädchen und junge Frauen nahmen demnach am Sonntag am Flechten von Blumenkränzen teil.

Mit QR–Code zum laufenden Kulturufer–Programm

Auch die Straßenkünstler sind sehr vom Wetter abhängig. „Wenn es regnet, kann ein Straßenkünstler auch mal ausfallen, weil seine Technik nicht nass werden darf“, sagt Sarah Baltes. Die Straßenkünstler sind ein unverzichtbares Segment des Kulturufers.

Ein Rundgang übers Kulturufer - wir nehmen Sie mit!

Viele Besucher wissen jeden Tag ganz genau, wann ihre Favoriten an welchen der fünf offiziellen Spielorte auftreten. Möglich macht das der gedruckte Straßenkunst–Ablaufplan, auf dem auch ein QR–Code aufgedruckt ist „Wer ihn mit dem Smartphone scannt, kommt zu einer Übersicht, was auf dem Kulturufer jetzt gerade los ist“, sagt Sarah Baltes.

Wie sind die Rahmebedingungen für Straßenkünstler? „Wir zahlen jedem, den wir engagiert haben, die Reisekosten“, sagt Daniel Schweizer. „Und dieser Betrag reicht dann nicht nur für eine Tankfüllung.“ Eine Gage ist allerdings nicht drin. Deshalb kann man nur an das Publikum engagieren, sich nicht zu verdrücken, wenn der Sammelhut umgeht.

Kunsthandwerkermarkt verdrängt Straßenkünstler nicht

Übrigens sei nichts dran an Gerüchten, dass ein wachsender Kunsthandwerkermarkt die Straßenkunst verdränge: Gab es im letzten Jahr 41 Stände, sind es in diesem Jahr 44. „Wir haben nicht weniger Straßenkünstler. Die Straßenkunst ist lediglich besser organisiert“, sagt Sarah Baltes.

Max Sohm, der die Betreuung dieses Bereichs 2022 übernahm, stecke bei der Arbeit am Straßenkunstprogramm viel Engagement darin, den Bedürfnissen der Straßenkünstler gerecht zu werden.

Monika Blank ergänzt, dass es nicht an Plätzen für Straßenkünstler fehle, sondern dass das Kulturufer seit 2022 sogar räumlich entzerrt wurde. Jetzt werden Flächen bespielt, die früher nicht genutzt wurden. „Die Straßenkünstler werden nicht um ihre Plätze gebracht“, bekräftigt auch Marktleiterin Petra Schömer. „Es gab Jahre, in denen der Kunsthandwerkermarkt nicht 44, sondern 48 Stände hatte“, sagt Schweitzer.

Jetzt gehören auch Graffiti–Sprayer zur Straßenkunst

Das Kulturufer hat sogar eine zusätzliche Spielart der Straßenkunst hinzugewonnen: Graffiti. An jedem Nachmittag sprayt ein anderes Künstlerteam seine Motive auf leere Banner, die an den Bauzäumen zwischen den beiden Zelten an der großen Wiese aufgespannt sind. „Bis Sonntag sind über 40 laufende Meter Kunst entstanden. Und es kommen weitere dazu“, sagt Daniel Schweizer.