Mit einem „Energiepark am See“ soll rund um den Flughafen und dem Messegelände großflächig regenerative Energie erzeugt werden. Das teilt der Bodensee-Airport mit. Acht Projektpartner aus der Region haben sich dafür zusammengetan, heißt es in der Mitteilung.

Zunächst soll die Installation von Photovoltaikanlagen vorangetrieben werden ‐ die Speicherung in Batteriespeicher und die Nutzung von überschüssiger Energie zur Erzeugung von Wasserstoff wird aber ebenfalls schon mitgedacht. „Genutzt werden soll die nachhaltige und CO2-neutrale Energie durch die Partner und in der Region“, schreibt der Bodensee-Airport.

Die acht Projektpartner unterscheiden sich in Projektträger und Projektunterstützer: Projektträger sind die Flughafen Friedrichshafen GmbH, die LZ Horizon GmbH & Co. KG und die Stadtwerk am See GmbH & Co. KG. Projektunterstützer sind die Stadt Friedrichshafen, die Gemeinde Meckenbeuren, der Bodenseekreis, die Messe Friedrichshafen GmbH und Rolls-Royce Power Systems.

Park-, Dach- und Freiflächen im Fokus

Als Flächen für die Photovoltaikanlagen kommen Park- und Dachflächen des Bodensee-Airports, nicht betriebs- und flugsicherheitsrelevante Freiflächen, angrenzende Flächen an das Flughafengelände sowie Flächen der Messe Friedrichshafen infrage.

Das Ziel der Verantwortlichen: „Die Unabhängigkeit von anderen Energieträgern oder von Stromtrassen von Nord nach Süd soll erhöht werden, denn über großflächige Photovoltaikanlagen kann in großem Umfang Strom für die Nutzung in der Region gewonnen werden, ohne große Leitungsverluste“, heißt es in der Mitteilung.