Beim Adventsmarkt in St. Magnus Selbstgemachtes entdecken

Am 1. Adventswochenende findet wieder der traditionelle Adventsmarkt in St. Magnus in Fischbach statt. Von 10 bis 16.30 Uhr haben alle Interessierten am Samstag, 2. Dezember, die Gelegenheit, für sich oder auf der Suche nach Geschenken, fündig zu werden. Das Bastelteam (ein Teil davon ist im Bild, Foto: Gemeinde ) hat in den vergangenen Tagen und Wochen viele verschiedene Adventskränze, kreative Weihnachtsdekorationen, Gebäck und vieles mehr vorbereitet, die nun für einen sozialen Zweck verkauft werden. Der Erlös geht in diesem Jahr an Sternenkinder Bodensee, Die Deutsche Meisterschaft der Lebenshilfe sowie die Kirchengemeinde St. Magnus. Dder Verkauf findet barrierefrei in der Kirche statt.