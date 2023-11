Das passiert einer Immobilienagentur auch nicht alle Tage: Bei Tiefbauarbeiten in der Fritz-von-Engelberg-Straße in Radolfzell-Böhringen stieß die Firma Gnädinger & Mayer bereits am 10. Oktober auf die Überreste menschlicher Knochen, die sie daraufhin der Kreisarchäologie des Landratsamtes meldete. Dieses informiert nun in einer entsprechenden Mitteilung darüber. Darin heißt es, dass es sich - laut der Untersuchungser­gebnisse von Kreisarchäologe Dr. Jürgen Hald - bei den Funden um Teile eines frühmittelalterlichen Friedhofs handelt. Bei den daraufhin eingeleiteten Grabungsarbeiten konnten bisher 23 Gräber gefunden werden, so das Landratsamt.

In enger Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege und der Bau­herrenschaft legt die Grabungsfirma Archaeotask GmbH aus Engen-Wel­schingen die Grabfunde seit dem 18. Oktober frei und dokumentiert sie. Kreisarchäologe Hald begleitet die Arbeiten fachlich, heißt es weiter in der Presseinformation.

Kreisarchäologe Dr. Jürgen Hald, Georg Häußler von der Grabungsfirma Archaeotask GmbH, Bürgermeisterin Monika Laule, Ortsvorsteher Bernhard Diehl und Benedikt Winkelmann von Gnädinger & Mayer GmbH (v.l.n.r.) begutachten ein freigelegtes Skelett aus dem frühmittelalterlichen Gräberfeld von Radolfzell-Böhringen. (Foto: Landratsamt Konstanz )

Die archäologischen Unter­suchungen seien zügig vorangeschritten, sodass die meisten Gräber inzwischen unter­sucht und die Skelettreste sowie Beigaben geborgen werden konnten. Die Mehrzahl der 23 festgestellten Gräber sind um West-Ost orientiert und in drei regelmäßigen Reihen angeordnet. Wie für früh­mittelalterliche Bestat­tungen üblich sind die Schädel der Toten jeweils auf der Westseite des Gra­bes und mit Blick nach Osten platziert.

Manche Gräber beraubt, manche mit Beigaben

Während einige Gräber vermutlich beraubt wurden, waren in anderen noch Beigaben erhalten: kleine Gürtel­schnallen, Teile von Gürtelbeschlägen, ein Keramik­gefäß, eine Bronzemün­ze sowie ein Knochenkamm konnten sichergestellt werden. Nach aktuellem Stand stammen diese Beigaben aus dem sechsten oder siebten Jahrhundert nach Christus, das auch als Merowingerzeit bekannt ist.

Ein kleiner Bronzebeschlag eines Ledergürtels zeigt zwei stilisierte Raubvögelköpfe, ein typisches Ziermotiv des frühen Mittelalters (etwa sechstes bis siebtes Jahrhundert nach Christus). (Foto: Archaeotask GmbH )

Bereits vor dem Ersten Weltkrieg war man in Böhringen beim Schulhausbau auf erste frühmittelalterliche Gräber gestoßen, die aber nicht genauer do­kumentiert wurden. Auch zwischen 1928 und 1932 waren bei weiteren Bauarbeiten Gräber zutage gekommen, die ebenfalls nicht archäologisch untersucht wurden. Es ist davon auszugehen, dass zwischen 30 und 40 Gräber zerstört wurden, heißt es vom Landratsamt. Im Hegaumuseum in Singen seien jedoch einige we­nige Funde aus der Zeit um 600 nach Christus erhalten.

Handelt es sich um die Gründergeneration?

„Mit den neuen Grabfunden konnten wir nun erstmals das alamannische Ortsgräberfeld von Böhringen näher eingrenzen. Unter der Berücksichti­gung der Funde aus dem frühen 20. Jahrhundert, scheinen wir den nördli­chen Rand eines großen Reihengräberfelds aus dem sechsten und siebten Jahrhundert nach Christus entdeckt zu haben, das sich wohl über mindes­tens 80 bis 100 Meter ausdehnte“, erläutert Jürgen Hald die ersten Ergebnisse. „Mit diesen Gräbern haben wir vermutlich auch die Gründergenerationen des Ortes Böhringen vor uns, der urkundlich erst 1243 nach Christus sicher erwähnt wird“, so der Archäologe weiter.

Wie das Landratsamt erklärt, werden die Ausgrabungen in den nächsten Tagen abgeschlossen und die Funde anschließend dem Landesamt für Denkmalpflege zur Restaurierung übergeben.