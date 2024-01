Bei den Sportfreunden Friedrichshafen kommt es auf das Timing an

Im Sport ist es ganz einfach: Am Ende zählen die Punkte. Wer zu wenig holt, läuft Gefahr abzusteigen. Und das ist momentan bei den Keglern der Sportfreunde Friedrichshafen der Fall. Nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga gewannen die Häfler in der 2. Bundesliga Süd lediglich zwei der neun Hinrundenspiele und stehen deshalb auf einem Abstiegsplatz. Um nicht durchgereicht zu werden, muss die Rückrunde besser verlaufen. Diese beginnt am Samstag um 13 Uhr mit dem schwierigen Auswärtsspiel beim Tabellendritten Rot-Weiß Sandhausen.

Über Ergebnisse definiert sich letztlich auch die Kaderqualität. Die Sportfreunde sollten eigentlich genug Potenzial besitzen, um in die Gänge zu kommen. Schließlich war Friedrichshafen in der Vorsaison noch in der 1. Bundesliga konkurrenzfähig und hat da teilweise Siege gegen Spitzenteams eingefahren. Natürlich haben die Häfler mit dem Abgang von Michael Reiter (SKV Rot-Weiß Zerbst) und dem Karrierende von Torsten Reiser an Substanz verloren, nichtsdestotrotz sollte die Klasse ausreichen, um sich im Feld der 2. Bundesliga Süd zu behaupten.

Die Sportfreunde müssen schnell in Form kommen

„Timing“ werde in der Rückrunde das große Thema sein, meint Sportfreunde-Kegler Nicolai Müller. So geht es nun vor allem darum, „in den richtigen Momenten da zu sein“. Von enormer Bedeutung sind für den Vorletzten die direkten Duelle gegen Schlusslicht ESV Villingen, den KRC Kipfenberg, die SG Wolfach-Oberwolfach und den KSC Önsbach. Auch im Heimspiel gegen den Tabellenfünften SSV Bobingen rechnen sich die Sportfreunde etwas aus. Diese Partien folgen im Anschluss an das Spiel gegen RW Sandhausen, bevor dann zum Saisonende die Spiele gegen die Topmannschaften SG Ettlingen, SKC Unterharmersbach und TSV Denkendorf anstehen.

Die Sportfreunde sind voller Überzeugung, die Liga am Ende zu halten. Zwei Spieler haben in der Hinrunde sehr ordentlich abgeliefert. Oliver Lämmle steht in der Liga-Rangliste mit durchschnittlich 592,67 Kegeln auf Rang zwölf, Nachwuchstalent Jonas Willer ist 15. mit 585,11 Kegeln im Schnitt. Wichtig ist es, dass sich nun auch ihre Teamkollegen steigern. Das gilt beispielsweise für Müller, der mit 574,8 Kegeln sein Leistungsvermögen nicht abgerufen hat. Das räumt er selbstkritisch ein und hofft jetzt nach überstandener Knieverletzung viele Mannschaftspunkte für sein Team zu gewinnen. Auf Mario Listes (579,67 Kegel) müssen die Sportfreunde verletzungsbedingt erst einmal weiter verzichten. „Wir haben die Seuche, was das Verletzungspech angeht“, hadert Müller.

Viel verspricht sich Friedrichshafen vom Heimvorteil. Die Bahn in der Bodenseesporthalle sei laut Müller eine der schlechteren in der Liga und gewöhnungsbedürftig für Gästeteams. Jeder bei den Sportfreunden weiß, was die Stunde geschlagen hat. „Druck verspürt man schon“, sagt Müller. Allerdings ist zum Ende der Hinrunde das Selbstvertrauen bei den Häflern größer geworden. „Wir haben Unterharmersbach bis zur letzten Kugel gefordert. Den Spirit und die positive Stimmung nehmen wir hoffentlich in die Rückrunde mit“, sagt Müller. In Sandhausen ist es wichtig, „in den Spielrhythmus zu kommen“. Dann können auch die entscheidenden Spiele kommen.