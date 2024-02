Bei den Häfler Ringern endet eine lange Ära

Im Mai 1995 muss der junge Abteilungsleiter Hans-Peter Schorpp nach nur einem Jahr im Amt die wohl schwerste Bürde seiner Laufbahn tragen, nämlich den vollständigen Rückzug der Ringermannschaft des VfB Friedrichshafen aus der Bezirksliga aufgrund von Personalmangel. Denn die großen Tage des Ringkampfsports im Hafen sind längst gezählt. Als letztes Ziel galt es nun, die Abteilung bis zu ihrem 100-jährigen Bestehen im Jahr 2008 irgendwie am Leben zu halten. Vor dem großen Jubiläum ist sogar noch mehr gelungen.

Das Konzept der Kooperation hat sich bewährt

Getragen vom festen Glauben an eine Wiederbelebung boten Otto Köb und Schorpp weiterhin ein wöchentliches Kinder- und Jugendtraining an, das allerdings zeitweise nur von zwei oder drei Kindern besucht wurde. Dank ihrer Beharrlichkeit entwickelten sich mit Nicolas Schöberl und Stefan Bodenmüller Anfang der 2000er zwei vielversprechende Nachwuchstalente, die bis heute im Verein aktiv sind. Es war Schorpps Verdienst, dass Häfler Ringer noch vor Erreichen des großen Jubiläums wieder an Mannschaftskämpfen teilnehmen konnten, wenn auch nur auf Leihringerbasis. Damals durch eine Kooperation mit dem KSV Weingarten, heute mit der KG Baienfurt, hat sich dieses Konzept bewährt, um das Ringen im Hafen am Leben zu halten.

Mit dem Übertritt des Kotterner Ringers Tobias Streber zum VfB Friedrichshafen begann in den 2010ern eine neue Ära. Nach knapp 15 Jahren wurde wieder ein Aktiventraining etabliert, das zweimal wöchentlich angeboten wird. Heute gilt Streber als Bindeglied zwischen dem Bundesligisten KG Baienfurt und dem VfB Friedrichshafen. Mit Hendrik Schwabe, Axel Berli und zuletzt Viktor Gulyas Oldal gewann der VfB weitere erfahrene Ringer dazu, die die Trainingsqualität weiter steigern konnten.

Schorpp bleibt in beratender Funktion dabei

Der Ringkampfsport in Friedrichshafen blickt in diesem Jahr auf eine 116-jährige Tradition zurück. Allein 30 Jahre davon wurden von Schorpp als Trainer und Abteilungsleiter maßgeblich gestaltet. Mit Weitsicht, Standhaftigkeit, Pragmatismus und Engagement steuerte er die Geschicke der Abteilung auch in unsicheren Zeiten. Sich kleine, aber machbare Ziele zu setzen, konnte die Abteilung von ihm lernen.

Schorpp übergibt das Steuer nun an die jüngere Generation, er wird aber weiterhin als Beisitzer des Abteilungsausschusses beratende Funktionen übernehmen und so dem Häfler Ringerteam erhalten bleiben.

Die Abteilung bedankt sich bei Schorpp für seinen Einsatz im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Abteilung. Er war Ringer, Trainer, Funktionär und nach 30 Jahren an seiner Spitze geht für ihn eine lange Ära zu Ende. Am Donnerstag, 15. Februar, 19.30 Uhr sind alle Mitglieder und Wegbegleiter Schorpps in das VfB-Stadionrestaurant eingeladen, um ihn in den wohlverdienten Ruhestand seines Ehrenamtes zu entlassen.