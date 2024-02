Beflügelt von der Stimmung

2:2-Unentschieden und 54 Kegel Rückstand: Die Ausgangslage vor dem Schlusspaar sprach gegen die Sportfreunde Friedrichshafen. Aber der abstiegsbedrohte Zweitligist vom Bodensee bewies Kämpferherz und holte am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen den favorisierten SSV Bobingen trotz der schlechten Vorzeichen noch einen Punkt heraus. 4:4 (3455:3490 Kegel) endete die Partie in der Häfler Bodenseesporthalle.

„Es war ein Tick spezieller, die Zuschauer haben eine Schippe draufgelegt und uns mitgetragen“, gab Sportfreunde-Kapitän Darko Lotina der Stimmung einen Anteil am Punktgewinn. Im Endeffekt war es vor allem auch die Leistung seines Bruders, Zdravko Lotina, sowie von Celestino Gutierrez. Beide gewannen ihr Duell. Zdravko Lotina schwang sich mit 605 Kegeln zum besten Spieler der Sportfreunde auf - folgerichtig besiegte er den Bobinger Bernd Herrmann mit 3:1 nach Sätzen. Der erfahrene Gutierrez - beim Einspielen durch die Real-Madrid-Hymne „Hala Madrid y nada más“ motiviert - setzte sich gegen Tobias Stephan mit 2:5,1:5 Sätzen (575:564 Kegel) durch. Nur dank der Leistung des Schlusspaars durften sich die Häfler über einen Zähler und den Sprung vom ersten Abstiegsplatz (Platz neun) auf den siebten Rang freuen.

Nachwuchstalent Jonas Willer kündigt Sportfreunde-Verbleib an

Wichtige Vorarbeit leistete der 17-jährige Jonas Willer. Willer sicherte den Sportfreunden in einem ausgeglichenen Spiel mit seinem Sieg gegen Dietmar Gäbelein den ersten Mannschaftspunkt. Beide schenkten sich nichts, jeder behielt jeweils zwei Sätze die Oberhand, aber Willer siegte am Ende dank der höheren Kegelanzahl (595:578). „Mindestens ein Punkt war das Ziel“, zeigte sich Willer mit dem Endresultat zufrieden und kündigte an, unabhängig vom Ausgang der Saison, ein weiteres Jahr bei den Sportfreunden zu spielen. „Ich hatte schon einige Angebote, aber bleibe auf jeden Fall hier. Ich will hier Erfahrungen sammeln“, betonte er und ist zuversichtlich, dass die Häfler den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Süd schaffen. „Das Miteinander ist besser als am Anfang der Saison“, so Willer.

Den zweiten Mannschaftspunkt fuhr Oliver Lämmle ein. Auch bei seiner Partie gegen Thorsten Nippert (2:2 nach Sätzen) entschied am Ende die Kegelanzahl und die sprach mit 586:577 knapp für den Häfler. Ganz klar unterlegen war dagegen Nicolai Müller im Mittelpaar gegen Julian Bäurle. Der Sportfreunde-Akteur verlor alle vier Sätze. Er sucht nach seiner Knieverletzung noch nach seiner Form. Das sorgte für Frust bei ihm, im dritten Satz (117 Kegel) zog er seine Kniebandage aus und präsentierte sich in Satz vier (140 Kegel) auch vernünftig.

Durchaus kurios verlief die Begegnung des Kapitäns Darko Lotina. Zunächst musste er sich einigen Diskussionen unterziehen, die Bobinger störten sich am zweiten Stuhl auf der Bahn des Sportfreunde-Keglers. Im dritten Satz hörte Darko Lotina dann nach 14 Kugeln auf und behandelte seinen Oberschenkel mit einer Salbe. „Ich habe mir die Verletzungspause genommen, meine erste in meiner Karriere, um den Muskel zur Ruhe zu bringen“, sagte Darko Lotina. Der Bobinger Marius Bäurle, mit 608 Kegeln der Tagesbeste, spielte munter weiter - danach monierte der SSV, dass der Sportfreunde-Kapitän die Bahn hätte verlassen müssen. Die Bobinger nahmen es ganz genau, unabhängig davon kam es zur kuriosen Situation, dass Darko Lotina nun genau wusste, was er für den Satzsieg braucht. Bei noch 16 Kugeln musste er 63 Kegel spielen, doch er schaffte nur 48 Kegel und war mit 139 Kegeln von Bäurles 154 Kegeln am Ende ein gutes Stück entfernt. Darko Lotina gelang es mit Verband, das Spiel zu beenden. Die Partie verlor der Häfler aber mit 1:3 nach Sätzen.

Sportfreunde verbessern ihre Lage im Abstiegskampf

Gut für den SF-Kapitän ist nun die Pause bis zum Samstag, 24. Februar. So befürchtet Darko Lotina einen Riss. „Ohne Verband hätte ich nicht weiterspielen können“, sagte er und hofft aber bis zum wichtigen Auswärtsspiel beim KRC Kipfenberg (14.30 Uhr) wieder einsatzbereit zu sein. Die Lage für die Sportfreunde hat sich durch die Ergebnisse des vergangenen Spieltages verbessert, beruhigend sieht jedoch anders aus: Friedrichshafen ist mit 7:17 Zählern punktgleich mit Kipfenberg auf dem ersten Abstiegsplatz. Angesichts dessen wäre es gut, sofort wieder auf die Erfahrung von Darko Lotina setzen zu können.

Der 49-Jährige ist nach fünf Jahren beim ESV Ravensburg in der Bundesliga seit 2012 bei den Sportfreunden. Beim Kegeln ist er „mit Herz und Seele dabei“ und will auch noch ein paar Jahre weitermachen. Als Mannschaftskapitän übernimmt Darko Lotina bei den Häflern eine besondere Verantwortung, wenngleich das Team ein Mitspracherecht habe. Ihn überrascht die schwierige Saison nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga und den Abgängen von Torsten Reiser (Karriereende) und Michael Reiter (Rot-Weiß Zerbst) nicht. Er ist jetzt aber froh, dass alle den Abstiegskampf annehmen. „Wir hatten keinen guten Start und steigern uns jetzt“, betonte Darko Lotina. Der beste Beweis dafür war das 4:4 gegen Bobingen, ein Gegner, der „gut gespielt hat“ und zu den Top Fünf der 2. Kegel-Bundesliga Süd zu zählen ist.