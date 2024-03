Die Zweitliga-Partie gegen TV Rottenburg gestalteten die Volley Youngstars wechselhaft wie das Frühlingswetter: Auf Regen folgt Sonne und es geht spürbar bergauf. Am Ende verloren die Volleyballer vom Bundesstützpunkt allerdings mit 1:3 (17:25, 23:25, 25:15, 21:25).

„Es war beachtenswert, welche Leistungssteigerung die Jungs nach dem ersten Satz gezeigt haben“, resümierte Trainer Adrian Pfleghar nach dem Schwaben-Derby in der gut besuchten Spacetech-Arena. Die Gäste gewannen am Samstag schon das Auswärtsspiel im Bildungszentrum Salem beim TSV Mimmenhausen mit 3:1 (25:19, 25:20, 25:27, 25:16) und spielten auch am vergangenen Sonntag munter drauf los. Ein ums andere Mal erwischte der Tabellendritte die Häfler Annahmespieler auf dem falschen Fuß.

Oberglock spielt seine erste komplette Zweitligapartie

An einen erfolgreichen Spielaufbau war bei Zuspieler Daniel Habermaas und seinen Mitspielern im ersten Satz deshalb nicht zu denken. Den deutlich verlorenen Durchgang steckten die Youngstars aber gut weg und steigerten sich zusehends. Vor allem der 16-jährige Diagonalangreifer Christopher Oberglock, der sein erstes komplettes Zweitligaspiel spielte, setzte erfolgreiche Akzente. Mit einem Ass beendete er den dritten Satz mit 25:15.

Die Rottenburger, mit gleich fünf ehemaligen Youngstars in der Mannschaft, spielten gegen das junge Stützpunktteam ihre ganze Erfahrung aus und beendeten das Spiel nach dem vierten Satz. Als wertvollste Spieler wurden der Häfler Libero Lucas Huckle sowie Jakob Elsäßer von Rottenburg ausgezeichnet.

Marjanovic für U20-Nationalmannschaft nominiert

Das nächste Heimspiel steht bereits am Samstag, 23. März, 16 Uhr gegen die Blue Volleys Gotha an. Es ist ein weiteres Topteam, denn die Thüringer rangieren in der 2. Bundesliga Süd auf Platz zwei. Dann muss der Drittletzte aus erfreulichem Grund auf Dominik Marjanovic verzichten. Der Mittelblocker ist für die deutsche U20-Nationalmannschaft nominiert und nimmt an einem Lehrgang in Kienbaum teil.