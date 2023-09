Neuer Asphalt, Grüninseln mit Bäumen: Die Gutenbergstraße in Friedrichshafen wird ab Oktober saniert. Dass die Bauarbeiten kommen, ist schon länger bekannt ‐ und hatte für Protest von Gewerbetreibenden in der Straße gesorgt. Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung am Montag, 25. September, in der die Sanierung nochmals Thema wird, zeichnet sich allerdings ein Kompromiss ab.

Bereits im Januar hatte der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) die Teilsanierung der Gutenbergstraße beschlossen. Laut Stadtverwaltung weist der Streckenabschnitt erhebliche Mängel wie Risse und Schlaglöcher auf.

Bei der Sanierung sollen nicht nur die Schäden beseitigt, sondern die Straße auch mit drei Pflanzenbeeten verengt werden. Durch die Grünflächen mit Bäumen will die Stadt etwa 150 Quadratmeter Fläche entsiegeln. Kosten sollen die Arbeiten insgesamt etwa 450.000 Euro.

Welche Bedenken Anlieger hatten

Nachdem das Thema im Januar auf die Agenda kam, waren Gewerbetreibende in der Gutenbergstraße besorgt. Eine Sperrung der Straße während der Bauarbeiten hätte aus ihrer Sicht beim Anlieferverkehr per Lkw zu riesigen Problemen geführt.

Laut Stadtverwaltung steht inzwischen fest: Der Bauablauf sieht eine halbseitige Sperrung, Einbahnverkehr, provisorische Zufahrten und „möglichst geringer Beeinträchtigung des Anlieger- und Lieferverkehrs“ vor.

+++ Die rote gestrichelte Linie zeigt, welcher Abschnitt der Straße saniert werden soll:

Nur an einem Tag müsse die Gutenbergstraße für den Einbau der kompletten Asphaltdeckschicht voll gesperrt werden. Baubeginn soll Anfang Oktober sein, die Fertigstellung ist für Ende November vorgesehen, wie aus der Vorlage zur Gemeinderatssitzung hervorgeht.

Marktkauf-Chef übt Kritik

Kürzlich habe es noch eine Verkehrsschau mit Mitgliedern der Verwaltung, des Gemeinderats und Gewerbetreibenden gegeben, berichtete Wolfgang Kübler, Leiter des Stadtbauamtes, in der jüngsten PBU-Sitzung. „Aus unserer Sicht funktioniert das Ganze“, so Kübler.

Das geht gar nicht. Walter Brummel

Walter Brummel, der die Marktkauf-Filiale in Friedrichshafen leitet, sieht das anders. „Das geht gar nicht“, findet er. Allein beim Marktkauf fahren laut Brummel jeden Tag mindestens fünf Sattelzüge vor. Auch andere Firmen erwarteten täglich Lkw.

Durch die neuen Bauminseln werde die Straße zum „Nadelöhr“, so Brummel. Und wenn dadurch Lkw die Straße verstopfen würden, kämen zum Beispiel auch keine Krankenwagen mehr durch. „Das wird nicht funktionieren“, lautet seine Einschätzung.

Mehrheit für Antrag zeichnet sich ab

Bei der Stadtverwaltung ist man anderer Meinung, wie Wolfgang Kübler in der PBU-Sitzung ausführte. Trotzdem könnte es noch zu einem Kompromiss kommen. Die Fraktion Netzwerk für Friedrichshafen stellte einen Antrag.

Das Ziel: Die südlichste Bauminsel auf Höhe des Marktkaufs soll in Richtung Messestraße verschoben werden, wie Simon Wolpold (Netzwerk) erläuterte. Damit würde diese Grünfläche allerdings überhaupt erst bei der nächsten Teilsanierung realisiert werden, da sie damit außerhalb des nun anstehenden Bauabschnitts läge.

Im PBU drückte mit neun Stimmen eine Mehrheit der Ausschussmitglieder ihre Unterstützung für den Antrag aus. Letztlich darüber entscheiden, ob das eine Pflanzenbeet verschoben wird, muss der Gemeinderat in seiner Sitzung am kommenden Montag, 25. September.

Walter Brummel jedenfalls würde eine Verschiebung der Bauminsel begrüßen. Wobei er sich trotz allem auch über die angesetzte Bauzeit ärgert. Acht Wochen für dieses kurze Stück Straße sei aus seiner Sicht viel hoch angesetzt, kritisiert er.