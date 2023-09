Die Umgestaltung des Adenauerplatzes kommt gut voran, teilt die Stadt Friedrichshafen in einer Presseinformation mit. Wo noch vor einigen Wochen eine tiefe Kluft war, sei nun im gesamten Bereich das notwendige Pflanzsubstrat für die Bäume innerhalb des Hains größtenteils eingebaut.

Die eingebaute Entwässerungstechnik mit Drainagen und der Überlauf in den Kanal funktionieren laut Stadtverwaltung, wie es bei den starken Regenfällen am Wochenende deutlich geworden sei. Für die Bewässerung des Hains wurden zwei Wasserkreisläufe jeweils für den Sommer– und für den Winterbetrieb eingebaut. Auch die nördliche Entwässerungsrinne mit Filtersubstrat ist komplett eingearbeitet.

Im nächsten Schritt wird mit den Belagsarbeiten an der südlichen Bebauung begonnen. Damit die Feuerwehrzufahrt temporär über den Hain gewährleistet ist, werden die Schächte mit Platten gesichert. Voraussichtlich Anfang November sollen die Arbeiten an der grünen Insel mit einem schattenspendenden Hain aus 22 Klimabäumen auf dem Adenauerplatz abgeschlossen sein, so die Verwaltung.