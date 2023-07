Das Wohnbauprojekt auf der Friedrichstraße, von der Bauherrin Wüstenrot Haus– und Städtebau GmbH (WHS) „Seeseiten“ genannt, liegt auf Eis. Gebaut wird hier erst einmal nicht.

Zunächst nicht zu einer Stellungnahme bereit erklärt eine WHS–Sprecherin dann doch noch, dass „die Marktentwicklungen bezüglich Zinsen, Baupreise und Nachfrage eine Umsetzung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zulassen“. Die Stadt Friedrichshafen hat bereits Pläne mit der Baulücke.

Desolater Zustand

Die Stadtverwaltung steht in Kontakt mit der Eigentümerin des Grundstücks, besagter WHS. Schon in der jüngsten Sitzung des Ratsausschusses für Planen, Bauen und Umwelt hatte Philipp Fuhrmann (Netzwerk für Friedrichshafen) auf den desolaten Zustand des Bauzaunes hingewiesen. Um die Baulücke samt Zaun nun nicht länger als Brachfläche in erster Lage am See liegen zu lassen, hat die Stadt eine Idee entwickelt.

„Wir haben der Eigentümerin angeboten, einen gestalterischen Beitrag zu leisten. Dieser Vorschlag wurde im Hause der Eigentümerin positiv aufgenommen“, schreibt dazu auf Anfrage eine Sprecherin der Stadt. Die Verantwortlichen würden sich nun mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Stadtbauamt, Abteilung Grün, absprechen, um eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten.

Garten oder nur eine Hecke?

Eine solche Lösung könnte zum Beispiel ein für die Öffentlichkeit zugängliches Garten–Parkgelände oder eine einfache Bepflanzung sein, um den Bauzaun zu kaschieren. Noch vollkommen unklar ist offenbar, was letztlich auf dem Gelände geschieht.

Das Bauprojekt auf der Friedrichstraße, auf dem Gelände stand früher das Schuhhaus Trapp, hat bereits eine bewegte Vergangenheit. Es war mehrfach Thema des Gestaltungsbeirates, sollte ursprünglich von der Überlinger Lake Estates GmbH & Co. KG als Mehrfamilienhaus realisiert werden, und kam dann in die Hände der Wüstenrot Haus– und Städtebau GmbH (WHS). Architekt war stets Manuel Plösser, der sich zum Stillstand auf der Baustelle zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht äußern will.

Ursprüngliche Pläne

Die WHS hatte vor, unter dem Projektnamen „Seeseiten“ ein neues Areal mit vier Häusern, 31 Wohneinheiten, drei Gewerbeeinheiten und einer Tiefgarage zu entwickeln. Kritik kam auf, als bekannt wurde, dass die Gewerbeeinheiten nur aus Büro– und Dienstleistungsflächen bestehe und nicht für den Einzelhandel vorgesehen seien.

Die WHS hatte seinerzeit mitgeteilt, dass dafür keine Genehmigung vorliege. Die Stadtverwaltung stellte allerdings klar, dass für Einzelhandel in diesem Objekt auch gar keine Genehmigung beantragt worden sei.