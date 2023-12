Der Kreisbauernverband Tettnang und die Bodenseebauern haben am Freitag zu einer Protestaktion gegen die Sparpläne der Bundesregierung aufgerufen. Zahlreiche Landwirte in der Region haben ihre Traktoren an den Straßenrand gestellt. Einige haben sie mit Schildern versehen, die ihren Unmut ausdrücken.

In Kressbronn stehen mehr als 20 Traktoren neben der B31. Die Vorbeifahrenden reagieren vielfach positiv und drücken mit Hupen und Daumen hoch ihre Zustimmung aus. Auch an der Ortsausfahrt in Kressbronn weisen abgestellte Schlepper auf die Aktion der Landwirte hin. Auf den Plakaten weisen sie teils originell, teils wütend, auf die fatalen Folgen der Absichten der Bundesregierung hin.

Zu sehen sind Botschaften wie „Tausche Traktor gegen Ochsengespann“ oder „Die Ampel ruiniert die Landwirtschaft“. Birgit Locher, Mitglied im Kreisbauernverband und Landwirtin mit Schweinezuchtbetrieb in Oberteuringen, macht deutlich: „Wir wollen die Bevölkerung mit diesen Aktionen für die Sorgen der Landwirte sensibilisieren. Unser Ziel ist nicht, die Bürger zu drangsalieren.“ Daher verzichteten die lokalen Landwirte in der Vorweihnachtszeit auch noch auf „Straßenstresssituationen“ durch Proteste.

Protest aus Raderach gegen Pläne der Bundesregierung

In Raderach und Unterraderach beteiligen sich die Landwirte Frieder Hutt, Martin Strobel und Oliver Rauscher ebenfalls am Protest gegen die Pläne der Bundesregierung. Diese will die sogenannte Agrardieselbeihilfe und KfZ-Steuerbefreiung im Forst- und Landwirtschaftsbetrieb streichen. „Das ist für uns ein Schlag ins Gesicht“, sagt Rauscher.

Im Kreisverkehr Unterraderach positionieren sich die Landwirte Oliver Rauscher (links) und Martin Strobel samt Mitarbeitern mit ihren Traktoren. (Foto: sap )

Die Botschaft ist klar, die Dieter Mainberger und Co. nach Berlin und in die Bevölkerung senden. (Foto: oej )

Wer am Freitagvormittag auf der B31 zwischen Kressbronn und Lindau unterwegs ist, den machen die Landwirte großformatig auf ihr Anliegen aufmerksam. (Foto: oej )

Sein Kollege Frieder Hutt ergänzt: „Wir stehen vor enormen wirtschaftlichen Herausforderungen.“ Die Streichungen der Beihilfe würden einige Betriebe in ihrer Existenz gefährden. Kreisbauernverbandsvorsitzender Dieter Mainberger nennt in einer Pressemitteilung Zahlen: „Der Normalsteuersatz auf Diesel liegt aktuell bei 47.04 Cent je Liter. Hiervon können sich Landwirte 21.48 Cent je Liter auf Agrardiesel zurückerstatten lassen. Dies entspricht einem Gesamtsteueraufkommen von rund 440 Millionen Euro pro Jahr.“

Dieter Mainberger nennt Zahlen

Mainberger erklärt: „Eingeführt wurde die Agrardieselvergütung, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft auf dem Markt zu erhalten.“ Im europäischen Vergleich sei Deutschland im Mittelfeld der Beihilfe zum Agrardiesel. In den Niederlanden müssen die Landwirte 50,04 Cent je Liter Steuern auf Diesel bezahlen, in Belgien und Luxemburg hingegen gar keine.

Kfz-Steuerentlastungen bei land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen seien in vielen europäischen Ländern etabliert. Eine Abschaffung bringe enorme Wettbewerbsnachteile für die deutschen Bauern mit sich, ergänzt Frieder Hutt. „Und das bei höchsten Produktionsstandards in Umwelt-, Klima- und Sozialbedingungen im internationalen Vergleich“, ergänzt Locher.

Gegen gute Qualität und hohe Standards hätten die lokalen Landwirte nichts. Allerdings würden diese Produktionsnachteile im Handel nicht durch Vermarktungsvorteile honoriert. Daher fordern die Landwirte schon länger dringend gleiche Produktionsstandards für alle Marktteilnehmer, die in Deutschland ihre Produkte verkaufen.

„Für manche könnte das zu viel gespart sein“

Die aktuelle Ankündigung bringe das Fass zum Überlaufen. Da bereits viele landwirtschaftliche Betriebe am Limit arbeiten, gefährden die Pläne der Bundesregierung bäuerliche Existenzen, sind sich die Bauern in der Bodenseeregion einig. In einer Region mit Sonderkulturen wie Äpfel und Erdbeeren produziere man im bundesweiten Vergleich was den Ertrag angehe ohnehin an der Grenze der Auskömmlichkeit, so Hutt. Bei vielen sei da kein Spielraum, keine Rücklagen und keine Reserven mehr da.

Und Birgit Locher mahnt: „Das trifft alle Branchen der Landwirtschaft. Für manche könnte das zu viel gespart sein.“ Ab dem 8. Januar wird es wohl dann auf die nächste Protestebene gehen, es sei denn, es gibt für die Landwirte ein Weihnachtswunder. Viele waren auch schon auf den Großdemonstrationen in Stuttgart und Berlin dabei.