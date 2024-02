Nach ihrem Teilgeständnis hat der Bundesvorstand der Partei „die Basis“ die mutmaßliche „Reichsbürgerin“ Johanna Findeisen gebeten, aus der Partei auszutreten. Das bestätigt die „Basis“ auf Anfrage.

Ihr Mitwirken in einer „radikalen Vereinigung“ sei nicht vereinbar mit der Satzung der Partei, heißt es in einer Erklärung. Laut „Basis“ hat sich Findeisen bislang noch nicht zur Bitte des Bundesvorstands geäußert.

Die Partei „Die Basis“ gründete sich im Jahr 2020 und ging aus dem Protest gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie hervor. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung gehören der „Basis“ sowohl ehemalige Mitglieder aus anderen Parteien als auch Personen aus dem Umfeld der sogenannten Querdenker-Bewegung an.

Direktkandidatin bei der Bundestagswahl

Johanna Findeisen war Mitglied im baden-württembergischen Landesvorstand der Partei „die Basis“ und hat bei den Bundestagswahlen im September 2021 im Wahlkreis Bodensee als Direktbewerberin kandidiert.

Am 7. Dezember 2022 durchsuchten Polizisten im ganzen Land Objekte, wie hier in Thüringen. Auch im Bodenseekreis schlugen sie an vier Orten zu. (Foto: Fricke/AFP )

Offenbar radikalisierte sich die Frau aus Frickingen im Bodenseekreis schon damals - den bisherigen Ermittlungen zufolge war sie spätestens im November 2021 Mitglied einer terroristischen Vereinigung um den mutmaßlichen „Reichsbürger“ Heinrich XIII Prinz Reuß. Die Gruppe soll einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant haben.

Bislang hatte sich die Partei stets entschieden hinter Findeisen gestellt. Anfang Februar hat Sven Lingreen, Bundesvorsitzender der „Basis“, jedoch einen Brief an Findeisen geschickt, die aktuell in Untersuchungshaft sitzt. Das Schreiben, dessen Echtheit die „Basis“ bestätigt, liegt der „Schwäbischen Zeitung“ vor. Darin bezieht sich Lingreen auf einen Artikel der „Schwäbischen“, die im Januar über das Teilgeständnis Findeisens berichtet hatte.

Laut Bundesgerichtshof (BGH) hat sie unter anderem eingeräumt, an mehreren Treffen der Gruppierung teilgenommen zu haben. Eines der Treffen soll sie organisiert haben - und bei dem Termin soll sie einem der Drahtzieher der Terrorgruppe 150.000 Euro in bar übergeben haben. Geld, mit dem laut BGH unter anderem Waffen, Fahrzeuge und Nachtsichtgeräte gekauft werden sollten.

Partei fürchtet „negativen Berichterstattung“

„Was wirklich vorgefallen ist, weißt nur Du“, schreibt Lingreen an Findeisen. Für die Partei sei allerdings „die Unschuldsvermutung damit vorerst weggefallen“. Nach der Präambel der Parteisatzung könne sie nicht mehr Mitglied der „Basis“ sein. In besagter Präambel heißt es: „Totalitäre, diktatorische und oder gewalttätige Bestrebungen jeder Art lehnt die Partei Basisdemokratische Partei Deutschland entschieden ab.“

Wir möchten Dich deshalb bitten, selbst Deine Mitgliedschaft zu beenden, um uns allen ein Parteiausschlussverfahren zu ersparen. Sven Lingreen

Sven Lingreen schreibt weiter, dass Findeisens mutmaßliche Verstrickung in der Terrorgruppe der „Basis“ Schwierigkeiten bei den anstehenden Wahlen bereiten könnte. Es helfe wenig, wenn in der „negativen Berichterstattung“ Probleme außerhalb der Partei „absichtlich in Verbindung“ mit der „Basis“ gebracht würden, so Lingreen. „Wir möchten Dich deshalb bitten, selbst Deine Mitgliedschaft zu beenden, um uns allen ein Parteiausschlussverfahren zu ersparen“, schreibt der „Basis“-Bundesvorsitzende.

Wann beginnt der Gerichtsprozess?

Der Bundesvorstand sei vor dem Hintergrund des Teilgeständnisses von Johanna F. dazu verpflichtet, umgehend Maßnahmen einzuleiten, um weiteren Schaden von der Partei fernzuhalten, schreibt die „Basis“ in einer Pressemitteilung.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt könne aus Sicht des Bundesvorstands nicht mehr von einer Unschuldsvermutung ausgegangen werden. Eine Rückmeldung Findeisens ist laut „Basis“ bislang nicht erfolgt.

Ende Dezember war gegen Johanna Findeisen und weitere mutmaßliche Mitglieder der Vereinigung vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main (OLG) Anklage erhoben worden. Wann der Gerichtsprozess beginnt, ist weiter unklar.

Eine Sprecherin des OLG teilt auf Nachfrage mit, dass derzeit das sogenannte Zwischenverfahren stattfinde, in dem über die Zulassung der Anklage entschieden wird. „Diese Entscheidung wird voraussichtlich innerhalb des ersten Halbjahres 2024 ergehen“, sagt die Sprecherin.