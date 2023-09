Balkonkraftwerke müssen beim Stadtwerk am See nicht mehr angemeldet werden

Steckerfertige Photovoltaikanlagen, so genannte Balkonkraftwerke, müssen voraussichtlich ab 1. Januar 2024 nicht mehr beim Netzbetreiber angemeldet werden. Das Stadtwerk am See (SWSee) greift dem vor und verzichtet ab sofort auf die Anmeldung von Balkonkraftwerken mit einer Leistung von maximal 600 Watt, die im Netzgebiet des Stadtwerks (Friedrichshafen, Überlingen, Frickingen und Daisendorf) in Betrieb genommen werden.

Betreiber müssen ihre Anlage künftig nur noch im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur anmelden. „Balkonkraftwerke sind ein guter und günstiger Einstieg in die ökologische Erzeugung von Strom aus der Sonne. Mit dem Verzicht auf die Anmeldung möchten wir den Bürgern die Entscheidung für solche Anlagen noch einfacher machen“, erklärt Jan Etzel, beim Stadtwerk für den Betrieb des Stromnetzes zuständig.