Früher als bisher beginnt am Donnerstag, 30. November, die Bodensee-Weihnacht auf dem Buchhornplatz in Friedrichshafen. In einem Pressegespräch verrieten die Veranstalter, warum das so ist und von welchen Tieren sich der Weihnachtsmarkt für immer verabschiedet.

„Natürlich sehen wir die Krisen in der Welt. Trotzdem ist es wichtig, einmal innezuhalten und uns ein Stück Normalität zu gönnen. Das sollte erlaubt sein“, sagte Bürgermeister Dieter Stauber. Deshalb freue er sich besonders auf ein „tolles Programm“, das für jede Generation etwas Interessantes bereithalte.

Insgesamt 79 Händlerinnen und Händler in 57 Hütten werden mit kulinarischen Angeboten, feierlichen Dekorationen, Geschenkideen oder kunsthandwerklichen Angeboten für vorweihnachtliche Stimmung sorgen.

Buntes Angebot an den Ständen

Eine Vielfalt, die nicht selbstverständlich ist. „Beschicker im Bereich des Kunsthandwerks zu finden, wird immer schwieriger“, betonte Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung. Deshalb gibt es in diesem Jahr vermehrt Tagesbeschicker.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt Die Bodensee-Weihnacht findet von Donnerstag, 30. November, bis Freitag, 22. Dezember auf dem Buchhornplatz und dem Romanshorner Platz statt. Geöffnet ist er montags bis donnerstags von 12 Uhr bis 20 Uhr, freitags bis sonntags von 11 Uhr bis 20 Uhr.

„Einige Kunsthandwerker werden nur an bestimmten Tagen auf dem Weihnachtsmarkt vertreten sein“, sagte Cathrin Batzner, Marktleiterin der Stadt. Thomas Goldschmidt vom Stadtmarketing betonte, dass dadurch ein abwechslungsreiches Angebot garantiert werde.

Bei Peter Ammerich gibt es gedrechselte Kunsthandwerke, während Alexandra Stohr Geschenkartikel aus Holz und anderen Materialien herstellt. Mit Martin Harth kommt ein altbekannter Kunsthandwerker zurück auf den Häfler Weihnachtsmarkt.

Wiederkehrende Bekannte

Nach siebenjähriger Pause wird er erstmals wieder Krippen und Erzgebirgische Volkskunst präsentieren. Was nie wieder kommen wird, sind echte Schafe in der Krippe, sagte die städtische Pressesprecherin Andrea Kreutzer. Diese Entscheidung dient dem Wohl der Tiere. Dafür sollen lebensgroße Holzschafe als Ersatz aufgestellt werden.

Das kulinarische Angebot sei besonders von regionalen Produkten geprägt, sagte Hans-Jörg Schraitle. Im Zentrum des Weihnachtsmarkts steht der Weihnachtsbaum, eine acht Meter hohe Nordmanntanne, die mit 200 Kugeln und 4800 Lichtern geschmückt wird, sowie die 13 Meter hohe Weihnachtspyramide.

Auch für Kinder viel geboten

Um den Kindern die Wartezeit bis Weihnachten zu verkürzen, bieten Schulmuseum und Medienhaus am See ein abwechslungsreiches Programm, bei dem der Nachwuchs selbst kreativ werden darf.

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Donnerstag, 30. November, 18 Uhr, von Bürgermeister Andreas Hein und Dekan Bernd Herbinger. „Weil der vierte Advent und Heiligabend auf den gleichen Tag fallen, haben wir in diesem Jahr eine verkürzte Adventszeit. Deshalb öffnen wir früher“, erklärte Dieter Stauber.

Die beiden 16 Meter langen Eisstockbahnen öffnen bereits am Montag, 20. November, auf dem Romanshorner Platz. Sie sind überdacht und können somit bei jedem Wetter bespielt werden.