Die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL beginnen in der Nacht auf Mittwoch mit ihren angekündigten Streiks im Personenverkehr. Der Ausstand soll bis Freitagabend andauern. Das hat auch Auswirkungen auf Zugverbindungen am Bodensee.

Bei der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB), die zwischen Friedrichshafen und Aulendorf verkehrt, fahren infolge der Streiks keine Züge, wie ein BOB-Sprecher auf Nachfrage mitteilt.

Das Bahnunternehmen Go-Ahead, das unter anderem auf der Strecke zwischen Lindau und München aktiv ist, ist von den GDL-Streiks hingegen nicht direkt betroffen. Bei vergangenen Streiks habe sich aber gezeigt, dass es dennoch zu Zugausfällen und Verspätungen kommen kann, wie ein Sprecher von Go-Ahead mitteilt.

Streik hat trotz Tarifabschluss Folgen

Das passiere zum Beispiel, wenn Infrastruktureinrichtungen der Deutschen Bahn (DB) bestreikt werden sollten oder Lokführer von Go-Ahead auf ihrem Weg zum Dienst durch die Streiks selbst nicht rechtzeitig an ihrem Einsatzort ankommen. Welche Verbindungen betroffen sind, könne man deshalb erst kurzfristig sagen, so der Sprecher.

Go-Ahead selbst wird nicht bestreikt - das Unternehmen und die GDL hatten sich vergangene Woche auf einen Tarifabschluss geeinigt.

Wie Zugreisende an aktuelle Infos kommen

Die Deutsche Bahn teilte am Montag mit, dass die Streiks den Bahnverkehr massiv beeinträchtigen werden. Fahrgäste sollen nach Möglichkeit ihre Reise verschieben. Bereits gekaufte Tickets können demnach zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. Die Zugbindung ist aufgehoben.

Die DB will so schnell wie möglich über die Auswirkungen des Streiks auf bahn.de und in der App DB Navigator informieren. Zudem richtet die Bahn ab Dienstagmittag eine kostenlose Sonderhotline unter Telefon 08000/996633 ein.