Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat am Mittwoch auch in Friedrichshafen und Umgebung wieder für verwaiste Bahnsteige gesorgt. Viele Reisende scheinen sich auf die Einschränkungen eingestellt zu haben, am Häfler Stadtbahnhof war es äußerst ruhig. Vereinzelt verkehrten allerdings Züge.

Der Ausstand hat am Dienstag um 18 Uhr im Güterverkehr begonnen. Im Personenverkehr der Bahn wird seit Mittwoch, 2 Uhr, gestreikt. „Der Notfahrplan ist stabil angelaufen und er läuft auch noch“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB). Zwar sind am Mittwoch die allermeisten Fahrten - eine genaue Anzahl kann die DB auf Nachfrage nicht nennen - ausgefallen. Einzelne Züge fuhren jedoch.

Züge des Notfahrplans sind nur teilweise voll

So zum Beispiel der Inter-Regio-Express (IRE), der um 12.31 Uhr Richtung Lindau-Reutin abfuhr. Besonders viele Fahrgäste nutzten den Zug allerdings nicht. Nur wenige Plätze waren besetzt. Es sei schon den ganzen Tag recht ruhig, sagte ein DB-Mitarbeiter vor Ort. Offenbar hätten sich die meisten Reisenden auf den Streik und seine Folgen eingestellt.

Allerdings beobachtet die Bahn durchaus, dass bei einigen Fahrten des Notfahrplans die Züge sehr voll waren. „Dadurch dass nicht so viele Züge wie normalerweise auf den Gleisen sind, sind die jetzt eingesetzten natürlich auch entsprechend stark frequentiert“, sagte der Bahnsprecher.

Auch der Fahrplan der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) war durch den Streik stark eingeschränkt. Einzelne Fahrten fanden jedoch statt, die BOB verkehrte am Mittwoch im Zwei-Stunden-Takt zwischen Friedrichshafen und Aulendorf.

Streik dauert noch bis Montag

Ob diese oder andere Fahrten auch an den nächsten Streiktagen stattfinden, kann die BOB laut einer Pressemitteilung nur kurzfristig am jeweiligen Morgen klären. „Wir müssen kurzfristig disponieren, je nachdem, ob ein Fahrer zum Dienst erscheint oder nicht“, erklärt Pressesprecher Sebastian Dix.

Der GDL-Streik soll noch bis Montagabend um 18 Uhr dauern.