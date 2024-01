Die Eisenbahnbrücke über die Rotach und die Aistegstraße in Friedrichshafen muss erneuert werden. Das Bauwerk zwischen dem Haltepunkt Friedrichshafen Löwental und dem Bahnhof Friedrichshafen Stadt ist ziemlich in die Jahre gekommen.

1905 wurde es gebaut - und Pläne, die Brücke zu ersetzen, gibt es schon seit knapp zehn Jahren. Die Bauarbeiten werden auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr zwischen Friedrichshafen und Ravensburg haben.

Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) wird sich in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 23. Januar, mit dem Vorhaben befassen. Wie es in den Unterlagen zur Sitzung heißt, hat die Brücke bereits Mitte 2026 ihre maximale Lebensdauer erreicht. „Bei Überschreitung kann es zu einer Streckensperrung kommen“, schreibt die Verwaltung.

Drei Monate Vollsperrung

Doch als Termin für den Neubau gibt der Bauträger, die Deutsche Bahn (DB), trotzdem das Jahr 2026 oder 2027 an. Insgesamt, so heißt es in der Sitzungsvorlage, werden die Bauarbeiten neun Monate dauern. Das hat Folgen für den Verkehr auf der Südbahn.

Auch in der Unterführung ist das fortgeschrittene Alter des Bauwerks sichtbar. (Foto: Florian Peking )

Die Verantwortlichen rechnen mit einer Vollsperrung von etwa drei Monaten. „Für die Strecke zwischen Ravensburg - Friedrichshafen wird in dieser Zeit ein Schienenersatzverkehr eingerichtet“, heißt es in den Unterlagen.

Aber nicht nur Bahnreisende müssen mit Einschränkungen rechnen. Auch der Fuß- und Radweg, der unter der Überführung verläuft, wird gesperrt. „Die Umleitung erfolgt über die Barbarossastraße“, schreibt die Verwaltung. Ist die neue Brücke erst einmal gebaut, finden darunter weitere Arbeiten - zum Beispiel an der Straße und an der Hochwasserschutzwand - statt.

Teil der Brücke bleibt vielleicht stehen

Bei der Bahnbrücke verläuft der Veloring. Deshalb war zunächst angedacht, den bislang 3,50 Meter breiten Fuß- und Radweg auf 5 Meter zu verbreitern. Dann allerdings hätte die Stadt bei dem Projekt, dessen Kosten die Deutsche Bahn trägt, zuzahlen müssen. Und zwar laut Sitzungsvorlage mehr als 1,1 Millionen Euro.

Es gab die Idee, dass der Fuß- und Radweg breiter werden soll. Doch die Kosten dafür wären laut Stadtverwaltung zu hoch. (Foto: Florian Peking )

Deshalb habe man sich gegen eine Verbreiterung entschieden. „Im Zuge des Neubaus wird der Geh- und Radweg geringfügig tiefergelegt und angepasst“, heißt es weiter.

Es besteht die Möglichkeit, dass ein Teil des Bauwerks stehen bleiben könnte. Der Bereich nämlich, über den früher Güterzüge gefahren sind, der inzwischen für den Bahnbetrieb aber keine Bedeutung mehr hat.

Es gibt die Idee, diesen Teil als Brücke für den geplanten Radschnellweg nach Baindt zu nutzen. Eine entsprechende Materialprüfung sei beauftragt, heißt es in der Sitzungsvorlage, bisher seien aber noch keine Ergebnisse bekannt.