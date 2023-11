Der Hafenbahnhof ist wie berichtet seit vergangenem Mittwochnachmittag gesperrt. Grund sind Schäden an den Dachstützen des Bahnsteigdachs, die bei einer Kontrolle entdeckt worden sind.

Hört sich laut Deutscher Bahn (DB) dramatischer an als es ist: „Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für unsere Kunden“, versichert jedenfalls eine Sprecherin auf Anfrage von Schwäbische.de.

Die Anlagen würden laufend überprüft, dafür sorgten Mitarbeiter vor Ort. Wann das Dach des Hafenbahnhofs vor der folgenreichen Kontrolle zuletzt in Augenschein genommen worden ist, kann die Sprecherin aktuell nicht sagen. Die entsprechenden Ansprechpartner seien in den Herbstferien nicht zu erreichen.

Mindestens bis 12. November

Unklar ist außerdem, wie lange die Bahnsteige des Hafenbahnhofs gesperrt bleiben: „Statiker prüfen derzeit, welche Sicherheitsmaßnahmen genau zu ergreifen sind“, berichtet die Sprecherin der Bahn. Danach gehe es darum, Material und Firmen für die Arbeiten zu bekommen. Eine Prognose sei deshalb schwierig.

Im Reiseauskunftsportal der DB stehe, dass die Sperrung mindestens bis 12. November dauere. Der Termin sei voraussichtlich aber eher nicht einzuhalten, so die Sprecherin. Und weiter: Weil Umfang und Dauer der Sanierung nicht feststehen, könnten auch noch keine Kosten beziffert werden.

BOB ebenfalls betroffen

Direkt vor Ort machen Absperrungen, Trassierbänder und Schilder an den Zugängen gegenüber dem Zeppelin-Museum, am Romanshorner Platz und in der Unterführung zur Innenstadt deutlich: Der Zutritt zum Bahnsteig ist verboten.

Betroffen von der Sperrung des Hafenbahnhofs ist auch die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB), wie es in einer Pressemitteilung hieß. Die Züge der BOB enden und beginnen deswegen bis auf Weiteres in Friedrichshafen Stadt.

Busse übernehmen

Fahrgäste müssen zum Beispiel am Stadtbahnhof auf Stadt- und Regionalbusse umsteigen. Passend dazu haben sich gleich mehrere Nutzer der sozialen Internetplattform Facebook auf der Seite Schwäbische Bodensee gefragt: Warum gibt es den Hafenbahnhof überhaupt, der gerade einmal einen Kilometer vom Stadtbahnhof entfernt ist?

„Das wohl unnötigste Bahnhofsgelände Baden-Württembergs“, kommentierte ein Leser den ersten Bericht über die Sperrung. Ein anderer stellte fest: „Wozu braucht FN auch zwei Bahnhöfe? Der Stadtbahnhof ist zentral genug.“

Wichtig oder nutzlos?

Ein anderer Nutzer hält den Haltepunkt am Hafen in der Stadt dagegen durchaus für sinnvoll, weil Reisende von der und in die Schweiz mit ihren großen Koffern nicht in die Stadtbusse gequetscht werden müssten: „Die Linie hat schon ihre Berechtigung.“ Tatsächlich kommen aber immer wieder kontroverse Diskussionen auf, in denen es um den Nutzen des Hafenbahnhofs geht.

Dabei wird vor allem von Markus Müller aus Meckenbeuren, Präsident der Architektenkammer Baden-Württemberg, wiederholt das Argument genannt, der Bahndamm wirke wie ein Riegel, der die Stadt zerschneidet. Es gibt allerdings keine Anzeichen dafür, dass sich daran in absehbarer Zeit etwas ändert.