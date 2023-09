Spektakuläre Arbeiten: Auf dem Bodensee vor der Uferpromenade in Friedrichshafen ist seit Montag ein Bagger auf einem Schiff im Einsatz gewesen. Mit dem schweren Gerät haben Experten die Fahrrinne des Yachthafens ausgebaggert. Es ist eine Maßnahme, die in den kommenden Jahren wohl öfter nötig werden dürfte.

„Die Fahrrinne muss ausgebaggert werden, weil die immer wieder versandet“, sagt Oswald Freivogel, Präsident des Württembergischen Yacht–Clubs. Vor Friedrichshafen befinde sich eine Flachwasserzone.

Deshalb gebe es eine rund 140 Meter lange Fahrrinne, die tiefer als der normale Seegrund ist. „Ohne sie würden Schiffe mit einem gewissen Tiefgang nicht in den Hafen kommen“, erläutert Oswald.

2006 wurde zum letzten Mal gebaggert

Die Arbeiten beauftragte der Yachtclub nicht zum ersten Mal. Strömung und Wind würden dafür sorgen, dass die Rinne über die Jahre nach und nach versande, bis sie komplett zugeschüttet sei. Im Jahr 2006 habe man die Fahrrinne zum bislang letzten Mal ausbaggern lassen, berichtet der Clubpräsident.

„Wenn der Pegelstand lange hoch ist, dann stört das nicht so“, sagt er. Allerdings habe es in den vergangenen zwei Jahren immer wieder Niedrigwasser gegeben. „Ohne die Regenperiode im August wären die Arbeiten in diesem Jahr schon früher bitter nötig gewesen“, so Freivogel.

Niedrigwasser dürfte auch weiterhin ein Thema bleiben. Er befürchte deshalb, dass eine solche Ausbaggerung in den nächsten Jahren öfter nötig werden dürfte, als es in der Vergangenheit der Fall war.

Material kommt nach Langenargen

Bevor die Arbeiten beginnen konnten, musste der Yachtclub sein Vorhaben beim Landratsamt beantragen — auch das Regierungspräsidium und das Seenforschungsinstitut waren mit im Boot. Ein Gutachter untersuchte zuvor den Seegrund auf Schadstoffe.

Seit Montag war dann der Bagger, der auf einem Schiff über den See manövriert wurde, im Einsatz. Das ausgebaggerte Material beförderte die Baumaschine auf eine Schute, die es zur Argenmündung in Langenargen transportierte. Am Donnerstag wurden die Arbeiten laut Freivogel beendet.

Für den Württembergischen Yacht–Club sind die Baggerarbeiten nicht zuletzt auch ein finanzieller Aufwand. „Das kann man nicht einfach von einem Jahr aufs andere machen. Wir müssen das gut planen und Rücklagen bilden, damit wir das schuldenfrei abwickeln könne“, sagt der Clubpräsident.