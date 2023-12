"Witterungsbedingte Beeinträchtigungen": Auf der Strecke Radolfzell - Friedrichshafen Stadt wurde der Regionalverkehr der Deutschen Bahn in beide Richtungen vorübergehend eingestellt."

Wer am Dienstag, 5. Dezember, entlang des Seeufers mit dem Zug reisen möchte, braucht Geduld und Glück. Weil die Züge weiterhin ausfallen, verkehren lediglich zwei Ersatzbusse auf der Strecke. Es seien weitere Busse angefragt, heißt es vonseiten der Bahn.

Immer noch liegen Bäume auf den Gleisen. Diese waren aufgrund der enormen Schneelast am Wochenende auf die Gleise gestürzt.

Reisende in Lindau ebenfalls betroffen

Auch im bayerischen Lindau fahren die Züge am Dienstag, 5. Dezember, noch nicht alle nach Plan. Unter anderem im Fernverkehr gibt es Einschränkungen.

„Der Zugverkehr wird zwischen Lindau und Friedrichshafen aufgrund der Witterung eingestellt“, heißt es in der App. „Alle Fahrgäste, die ihre vom 02.12.2023 bis einschließlich 05.12.2023 in Süddeutschland geplante Reise aufgrund des Wintereinbruchs in Süddeutschland verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen“, informiert die Bahn in der App und auf der Webseite.

Die Zugbindung sei demnach aufgehoben. Das Ticket gelte dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können laut Angaben der Bahn kostenfrei storniert werden.

Für Kunden, die sich über die aktuelle Verkehrslage und Auswirkungen des Wintereinbruchs in Süddeutschland auf den Bahnverkehr informieren möchten, wurde eine kostenfreie Hotline eingerichtet. Die Nummer lautet 08000/996633.