Bächlesfischer sind startklar für die Fasnet

Zum Pressetermin haben die Bächlesfischer Fischbach und die Funkenfreunde Fischbach vergangene Woche nach Kluftern eingeladen. Anliegen war, auf die besonderen Veranstaltungen in Fischbach hinzuweisen. Denn, so betonte der langjährige Gruppenführer der Bächlesfischer, Bernd „Eder“ Wolterseder nicht ohne Stolz: „Wir sind Teil der Narrenzunft Seegockel Friedrichshafen, aber für Fischbach veranstalten wir eine komplette Dorffasnet.“ Dabei sei man freilich auch bei den Häfler Seegockel-Veranstaltungen mit vertreten. Wolterseder findet grundsätzlich: „Die Stadt Friedrichshafen meint es gut mit uns Fasnettreibenden.“

Wolterseder weist besonders auf den „Bäfi-Ball“ hin, der am Samstag, 13. Januar, stattfindet. In der Festhalle Fischbach heißt das Motto bei den Bächlesfischern dann: „Dschungel-Party“. Bei der Ü18-Veranstaltung wird auch die bekannte Stimmungs- und Partyband „Fly“ auftreten - und das Urwaldmotto wird wohl Basis für eine urige Veranstaltung werden. Vorverkaufskarten gibt es bei Getränke Siciliano, Salon Andrea, Elektro Bäzner und der Backstube Kloos.

Weiter geht es mit dem Fischbacher Samstag, der beliebten Traditionsveranstaltung mit Umzug und Narrenbaumstellen am Samstag, 3. Februar. „Das ist regelmäßig der Fasnets-Höhepunkt in Fischbach“, sagt Schriftführerin Marie Manto zu berichten. Hier kommen 25 Zünfte zum Umzug und närrischem Treiben „aus dem Gäu“. Für die jüngeren Närrinnen und Narren geht es am Mittwoch, 7. Februar, in der Festhalle weiter mit dem „Goofafescht“, dem Kinderball, der sich wachsender Beliebtheit erfreue, mit buntem Programm und Fasnetstänzen.

Nach dem Funkenhock am Samtag, 17. Februar, geht es schließlich zum Funkenabbrennen am Sonntag, 18. Februar, am Abend ebenfalls am Fildenplatz. Heuer gibt es besondere Gründe für den Fischbacher Funken, ist sich Manfred Gress, zweiter Vorsitzende der Funkenfreunde Fischbach, sicher: „Wir verabschieden die Fasnet zusammen mit unserem 25-jährigen Jubiläum.“ Dabei feiere man am schönsten Funkenplatz in der Region, mit See- und Bergblick.

Inzwischen werden ausschließlich Weihnachtsbäume und Weihnachtsreisig verfeuert. Wetterunabhängig sei man inzwischen mit dem beheizten Pavillon gut gerüstet, da lasse sich das 25-Jährige bestens feiern. Besondere Hingucker sind jedes Jahr wieder die Hexenfiguren, die „seit jeher“ von den Schülern der Tannenhaagschule angefertigt werden, erläutert Gress. Besonders sei auch die Aufteilung in Kinderfunken und Großfunken. Außerdem wird aufgetischt, mit Bewirtungsangeboten von traditioneller Funkensuppe, Funkenringen, Waffeln, Kaffee, Kuchen und Würstchen. Und aufgespielt wird von der Musikkapelle Fischbach. Bächlesfischer und Funkenfreunde haben klar gemacht: die Fischbacher Fasnet kann kommen - und sie freuen sich drauf.