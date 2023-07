Die Schließung des Strandbads in Friedrichshafen am vergangenen Wochenende sorgt für Unmut. Das Bad blieb aufgrund von Sturmschäden bis Dienstag zu.

Eine Entscheidung der Stadtverwaltung, die Badegäste kritisieren. Der Betreiber des Kiosks klagt über ausgebliebene Einnahmen — äußert aber auch Verständnis.

In der vergangenen Woche hatte ein heftiges Unwetter gewütet, das auch im Strandbad seine Spuren hinterließ. „An den acht großen Eichen waren zahlreiche Äste abgeknickt und drohten, auf die Liegewiese herunterzufallen“, sagt Andrea Kreuzer, Sprecherin der Stadt, auf Anfrage. Das Bad zum Wochenende zu öffnen, wäre deshalb zu gefährlich gewesen.

„Strafaktion“ für Bürgerinitiative?

Ein Schritt, der nicht jedem gefallen hat. So kritisiert etwa Walter Müller — nach eigener Aussage seit mehr als 60 Jahren Stammgast im Strandbad — in einer Zuschrift an die „Schwäbische Zeitung“ die Entscheidung. Bereits am Mittwoch nach dem Sturm habe er sich vor Ort ein Bild gemacht und das Bad sei „sehr aufgeräumt und sauber“ gewesen.

Sein Vorwurf: Die wenigen Schäden, die übrig waren, „hätten ohne Weiteres von der Feuerwehr, dem THW oder vom Bauhof beseitigt werden können“. Er frage sich, ob die Stadt die Bäume an der Uferpromenade und im Riedlewald „ebenso kritisch“ betrachtet hat.

Beim Seehasenfest werde das „Risiko“ in Kauf genommen, während man im Strandbad Tausenden „die Badefreude weggenommen“ habe, schreibt Müller. Er vermutet hinter der Schließung gar eine „Strafaktion für die aufmüpfigen und undemokratischen Stammgäste, die friedlich ihre Meinung zur geplanten Umbaumaßnahme gesagt haben“.

Mitarbeiter waren „ununterbrochen“ im Einsatz

„Dieser Vorwurf ist absurd“, sagt dazu Stadtsprecherin Andrea Kreuzer. Man akzeptiere, dass sich Bürger kritisch zu dem Projekt äußern und habe die von der Strandbad–Initiative dargestellte Punkte „nach Möglichkeit in die Planung eingearbeitet“.

Nach dem Unwetter seien neben städtischen Mitarbeitern mehrere Firmen im Einsatz gewesen, die Bäume in der Stadt kontrollierten. „Auch die Feuerwehr und das Baubetriebsamt waren nach dem Unwetter ununterbrochen im Einsatz, um Schäden zu beheben“, so Kreuzer.

Im Falle des Strandbads sei es nicht möglich gewesen, die Bäume so abzusperren, dass keine Gefahr mehr von ihnen ausging. Und die abgerissenen Äste in den Baumkronen seien am Montag herausgenommen worden.

Zum Vorwurf, das Strandbad sei anders priorisiert worden, sagt sie: „Selbstverständlich wurde an der Uferpromenade und im Riedlewald ebenso kritisch überprüft wie im Strandbad.“ Das Seehasen–Festgelände habe man zwingend vorrangig kontrollieren müssten, da dort bereits die Aufbauarbeiten liefen.

Das sagt der Kiosk–Pächter

Nicht gerade glücklich mit der Schließung war auch Stephan Vogt. Er betreibt seit mehr als zehn Jahren den Kiosk im Strandbad und habe in dieser Zeit so etwas noch nie erlebt, sagt er. „Solche heißen Tage mit mehr als 30 Grad gibt es nur wenige im Jahr“, so Vogt.

Wirtschaftlich reißt das ein Riesenloch Kioskbetreiber Stephan Vogt

Entsprechend hätte es am Wochenende eigentlich viele Menschen ins Strandbad gezogen — und damit auch zahlende Kiosk–Kunden. „Wirtschaftlich reißt das ein Riesenloch“, berichtet er.

Eine andere Lösung, etwa eine Öffnung mit abgesperrten Bereichen bei den beschädigten Bäumen, hätte er vorgezogen. „Aber dann ist natürlich die Frage, wer haftet, wenn trotzdem Badegäste in den Bereich gehen und etwas passiert“, gibt der Kioskbetreiber zu Bedenken. Im Endeffekt müsse man die Entscheidung akzeptieren. „Klar war es schade. Aber Sicherheit geht vor“, sagt Vogt.