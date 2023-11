Auch wenn nach Corona das Interesse an einem Ausbildungsplatz im Handwerk deutlich gestiegen ist: Die Lücke zwischen angebotenen freien Stellen und der Zahl der Bewerber bleibt hoch.

Der Chef Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg, Mathias Auch, sprach bei der Vorstellung der neuesten Ausbildungszahlen von einer ungebrochenen Bereitschaft der Betriebe, junge Menschen ausbilden zu wollen. Wie bei Holzbau Schmäh in Meersburg, einem Vorzeigeunternehmen nicht nur der Branche, wo man dank einer besonderen Firmenphilosophie keine Nachwuchssorgen hat.

Diese Branchen sind besonders betroffen

Auf 449 angebotene Ausbildungsplätze im Einzelhandel kommen in den Landkreisen Konstanz, Bodensee und Ravensburg aktuell 114 Bewerber, auf 235 freie Plätze zum/zur zahnmedizinischen Fachangestellten 72 Interessenten, zum Angebot für eine Ausbildung zur Fachkraft in der Lagerlogistik konnten von 180 Stellen ganze 64, von 124 Angeboten für einen Ausbildungsplatz zum Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizung-Klimatechnik nur für 42 Stellen besetzt werden.

Zum Beruf Maler/Lackierer interessierten sich für 92 Angebote lediglich 18 junge Leute. Ähnlich sieht es beim Angebot für den Maurerberuf aus. Hier gab es für 86 Angebote ganze 16 Bewerber und für den Beruf zum Fachverkäufern im Lebensmittel-/Bäckerhandwerk für 48 Ausbildungsplätze nur sieben Interessenten.

Wer aktuell noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist, für den ist nach den Worten von Mathias Auch „der Zug noch nicht abgefahren“. Er appeliert an Interessenten, auch einen „Plan B“ für eine alternative Berufswahl zu machen. Für viele Betriebe seien die Lücken nur schwer zu füllen.

Betrieb aus Meersburg mit hoher Azubi-Quote

Bei Holzbau Schmäh in Meersburg wird Ausbildung seit jeher großgeschrieben. 50 Mitarbeiter zählt das 150 Jahre alte Unternehmen, das in der sechsten Generation von Sebastian Schmäh geführt wird und dessen Ausbildungsquote bei 33 Prozent liegt. Im laufenden und im nächsten Jahr bildet die Firma 19 junge Leute aus.

Unter ihnen Martha Pirchl, die sich nach ihrem Abitur im ersten Lehrjahr zur Schreinerin befindet. „Es macht viel Spaß“, berichtet sie, zufrieden mit ihrer Wahl und den vielen Möglichkeiten, die sich ihr anschließend auch in Sachen Studium bieten.

So wie ihr Ausbildungskollege Lukas Döttling, der im zweiten Lehrjahr unterwegs ist, Zimmerer lernt und ein Bauingenieurstudium mit Masterabschluss hinter sich hat. Der Anteil an Abiturienten ist hoch, der Frauenanteil beträgt mehr als 20 Prozent. Kein Wunder. Der Chef träumt von „Frauen-Power auf der Baustelle“ und fördert Sozialkompetenz in seinem Unternehmen.

Was Holzbau Schmäh anders macht

Für Sebastian Schmäh sind Einsteiger mit Abitur oder Studium nicht ungewöhnlich. Aus einer Zahnarzt-Familie kam ein Azubi, Grafik-Design und Maßschneiderei wurde von anderen zunächst gelernt und sogar ein ehemaliger Student der Popakademie Mannheim heuerte bei Holzbau Schmäh an und arbeitet nach seiner erfolgreichen Ausbildung heute bei Schmäh als Geselle, der erste eigene Produkte verantwortet.

Der Firmenchef, der sein Unternehmen vor 20 Jahren mit zwei Mitarbeitern übernahm, hat keine Nachwuchssorgen. Im Gegenteil: Er hat doppelt so viele Bewerber als er Azubis einstellen kann. Was nicht zuletzt an seiner Firmenphilosophie liegt.

Er hat in seinem neuen Firmengebäude, in das er rund 6,5 Millionen Euro investierte, 12 Mitarbeiter-Appartements integriert und für seine Auszubildenden einen eigenen „Azubi-Campus“ installiert. An sechs Azubi-Tagen pro Jahr können die dort ihre Kenntnisse themenspezifisch zusätzlich vertiefen.

Sebastian Schmäh ist überzeugt von seinem „tollen Team“ und überzeugt: „Handwerk hat Zukunft“. Erst recht im Holzbau, wo er seine Mitarbeiter als „Edelhandwerker“ unter den baunahen Berufen sieht.