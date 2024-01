Friedrichshafen

Autos stoßen in Kreisverkehr zusammen

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Insgesamt entstand Sachschaden von rund 8000 Euro. (Foto: Friso Gentsch/dpa )

Zur vorsorglichen Untersuchung in eine Klinik gebracht werden musste ein Kind, nachdem es am Donnerstagabend um etwa 19. 30 Uhr in Friedrichshafen in einen Verkehrsunfall verwickelt war.