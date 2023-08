Friedrichshafen

Autos stoßen in der Eckenerstraße zusammen

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

In der Eckenerstraße in Friedrichshafen ist es am Mittwoch gegen 14. 15 Uhr zu einem Unfall gekommen.

Veröffentlicht: 03.08.2023, 15:35 Von: sz