Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgensind im Stadtgebiet Friedrichshafen zwei Autos mutwillig beschädigt. Dies berichtet die Polizei.

Bei einem Auto, das in der Keplerstraße abgestellt war, wurden zwischen ein Uhr und 11 Uhr beide Spiegel abgerissen und die Fahrertüre zerkratzt. In der Ernst–Lehmann–Straße rissen Unbekannte zwischen 19.30 Uhr undzwei Uhr den Seitenspiegel an einem abgestellten Wagen ab.

Zeugenhinweise