Friedrichshafen

Autos mit Spezialausrüstung erfassen Parkplätze

Friedrichshafen / Lesedauer: 2 min

Am Montag, 4. September, sowie an den Folgetagen wird ein Auto mit einer Kamera durch die Stadt fahren, um den Parkraum in Friedrichshafen zu erfassen.

Veröffentlicht: 30.08.2023, 15:53 Von: sz