Friedrichshafen

Autos krachen ineinander

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Mehrere Tausend Euro Sachschaden ist am Dienstagabend gegen 21. 45 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Schwabstraße/Ekkehardstraße in Friedrichshafen entstanden.

Veröffentlicht: 26.07.2023, 15:28 Von: sz