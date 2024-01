Friedrichshafen

Autos kollidieren im Kreuzungsbereich

Friedrichshafen

An der Kreuzung Montfortstraße/Paulinenstraße sind am Montag gegen 17 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Während ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer die Kreuzung laut Polizeibericht in Richtung Ailinger Straße queren wollte, bog ein entgegenkommender 32-jähriger Skoda-Fahrer nach links in die Paulinenstraße ab.