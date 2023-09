Autorin liest aus ihrem Buch zum Leben der Stieftochter Napoleons

Der Soroptimist-Club Friedrichshafen lädt am Sonntag, 15. Oktober, zur Lesung mit der Schriftstellerin Chris Inken Soppa in den Kiesel im K42 ein.

Chris Inken Soppa liest dabei, mit musikalischer Untermalung, aus ihrem neuen Buch „Hortense de Beauharnais ‐ im Schatten Napoleons“. Hortense de Beauharnais, die Stieftochter Napoleons, war eine hochgebildete Frau und politische Netzwerkerin Ihrer Zeit, die sich im Schloss Arenenberg am Schweizer Ufer des Bodensees niederließ. Das Buch von Chris Inken Soppa ist die erste deutschsprachige Romanbiographie, die sich mit dieser Frau auseinandersetzt. Von den Wirren der französischen Revolution, des Kaiserreichs, einem Leben im Exil bis hin zu den Herausforderungen der Biedermeier-Zeit tauchen die Zuhörer in der Du-Perspektive hautnah in das Leben von Hortense ein. Bereits in Ihrem letzten Werk „Über jede Grenze hinweg: Bemerkenswerte Frauen am Bodensee“ beschäftigte sich die Konstanzerin Soppa mit den Biographien historisch bedeutender Frauen. Die Lesung beginnt um 17 Uhr, Karten sind für 25 Euro in Friedrichshafen bei Blumen Mayer und in der Buchhandlung Fiederer erhältlich. Der Erlös der Veranstaltung geht an soziale Projekte in der Region.