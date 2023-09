Autofreie Charlottenstraße wird zur Festmeile

In der Charlottenstraße dürfen am Sonntag, 17. September, dem Park(ing)Day, keine Autos fahren. Von 12 bis 18 Uhr verwandeln sich die Parkplätze entlang der Straße in frei gestaltbare Räume — kleine Parks — die von rund zwei Dutzend Organisationen und Gruppen umgestaltet und für die vielfältigen Aktionen genutzt werden. Auch Bewohner der Nordstadt nutzen die eine oder andere Fläche für Aktionen. Der Park(ing)Day ist Teil der Europäischen Mobilitätswoche (EMW).

„Das Programm für den Park(ing)Day kann sich sehen lassen — von Musik und Angeboten für Kinder über Aktions– und Infostände zum Thema Mobilität bis hin zu Anwohneraktionen — hier ist für jeden etwas dabei“, freut sich Stefan Dunkenberger, Abteilungsleiter Verkehr und Mobilität der Stadt Friedrichshafen. „Auch Anwohnerinnen und Anwohner, Vereine und Häfler Einrichtungen beteiligen sich an dem Tag. Und natürlich ist mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm und Bewirtung auf dem Parkplatz der Alten Feuerwache auch für Unterhaltung gesorgt“, so Stefan Dunkenberger weiter.

Eröffnet wird der Park(ing)Day um 12 Uhr von Bürgermeister Dieter Stauber und dem Seehasenfanfarenzug auf der Bühne auf dem Parkplatz vor der Alten Feuerwache. Dort werden auch die Teams und Einzelfahrer, welche die meisten Kilometer beim Stadtradeln geradelt sind, geehrt. Ab 12.30 Uhr stehen vielfältige musikalische Auftritte auf dem Programm. Auch für die Kinder ist einiges geboten: Bobbycar–Parcours, Malen, Kinderkarussell, Kinderschminken und ein Bewegungsparcours.

Von 14 bis 16 Uhr können Kinder ab fünf Jahren und Erwachsene in der Musikschule Friedrichshafen Musikinstrumente ausprobieren. Es spielt keine Rolle, ob man ein Instrument neu erlernen oder nach längerer Pause das musikalische Können auffrischen möchte. Um 13.15 Uhr treten Trompeter der Musikschule bei der Bushaltestelle in der Charlottenstraße auf.

Auch Anwohnende, Bürgerinnen und Bürger werden an diesem Tag „ihre“ Straße und den Raum einmal für andere Aktivitäten nutzen können. Geplant sind unter anderem Flohmarkt–Stände, Büchertausch–Tische und der Verkauf von Baby– und Kinderkleidung. Auf dem Platz vor der Alten Feuerwache gibt es Essens– und Getränkestände.