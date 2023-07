Autofahrerin verwechselt Gas– mit Bremspedal

Das Gas– mit dem Bremspedal verwechselt hat eine 47–jährige Frau am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in der Häfler Bodelschwingstraße. Beim Rangieren passierte das Unglück, woraufhin laut Polizei der Toyota ungewollt beschleunigte. Der Wagen durchbrach ein Stahltor des angrenzenden Grundstücks und kam an der Fassade des Wohnhauses zum Stehen.

Die 47–jährige Frau zog sich eine Gehirnerschütterung zu und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Am Auto dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf etwa 15.000 Euro geschätzt wird. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Toyota. An Wohnhaus und Tor wird der Schaden auf insgesamt rund 6000 Euro geschätzt.