Friedrichshafen

Autofahrer überfährt Verkehrsinsel

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Ein 34 Jahre alter Autofahrer hat am Sonntagmorgen Schaden an einer Verkehrsinsel und mehreren Straßenschildern in der Klufterner Straße verursacht. Der Autofahrer kam gegen 5 Uhr von der Straße ab und steuerte daraufhin über die Verkehrseinrichtung, heißt es im Polizeibericht.

Veröffentlicht: 15.08.2023, 13:08 Von: sz