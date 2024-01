Auto streift Fußgänger - 41-Jähriger wird leicht verletzt

In der Werastraße, Ecke Friedrichstraße, hat am Freitag um 19 Uhr ein Auto einen Fußgänger gestreift. Dabei wurde dieser leicht verletzt

Wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist, überquerte der 41-jährige Fußgänger die Werastraße. Die 73-jährige Autofahrerin hatte an der Stopp-Stelle angehalten. Als sie wieder losfuhr, übersaht sie den Fußgänger und streifte ihn. Der Mann kam zu Fall, da er mit seinem Bein am Radkasten hängen geblieben war. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Auto entstand laut Polizei kein Schaden.