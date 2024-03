Nach dem aufsehenerregenden Unfall, bei dem ein Auto in das Schaufenster eines Friseur-Salons in Friedrichshafen gefahren war, nimmt das Geschäft seinen Betrieb wieder auf. Friseurin Anna-Maria Tierno und ihr Team haben vor Ort eine Übergangslösung auf die Beine gestellt. Bis der Salon wieder aussieht wie vor dem Crash, wird es aber wohl noch eine ganze Weile dauern.

Die vergangenen Wochen waren für Anna-Maria Tierno, Inhaberin des Salons „Friseur la passione“ in der Katharinenstraße, geprägt von viel Stress. Ein Auto war am 18. Februar rückwärts in das Schaufenster ihres Geschäfts gekracht. Am Steuer saß laut Polizei ein 78 Jahre alter Mann, der beim Ausparken auf der gegenüberliegenden Straßenseite vom Brems- auf das Gaspedal abgerutscht war. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Der Schaden in Anna-Maria Tiernos Salon allerdings war immens. „Es war schon schlimm. Ich bin täglich hierher gekommen und konnte es trotzdem nicht fassen“, berichtet sie. Neben der großen Glasscheibe seien zwei Heizkörper, drei Sitzplätze mit Spiegeln, zwei Trockenhauben und Drehstühle zerstört worden. Anna-Maria Tierno und ihre Kolleginnen Tanja Hoffmann und Nicole Slotczinski waren lange damit beschäftigt, aufzuräumen. „Es sah hier aus wie auf einer Baustelle“, sagt die Friseurin.

Tanja Hoffmann (von links), Anna-Maria Tierno und Nicole Slotczinski freuen sich, den Salon wieder öffnen zu können. (Foto: Anna-Maria Tierno )

Inzwischen haben sie das Meer aus Trümmern, Spiegel- und Glasscherben beseitigt. Offen ist aber noch, wann das neue Schaufenster eingebaut werden kann, wie Anna-Maria Tierno berichtet. Das Organisatorische - Absprache mit der Versicherung oder Terminfindung mit den Handwerkern - ziehe sich. „Ich habe noch kein Okay vom Fensterbauer. Das kann also noch länger dauern“, sagt sie.

Deshalb haben die Friseurinnen mit der Hilfe der Schreinerei Jäger aus Friedrichshafen eine Übergangslösung geschaffen. Die Handwerker hätten vor Ort die Maße genommen und dann binnen eines Tags eine Holzplatte mit Dämmung im Salon angebracht. Weil die Heizkörper noch nicht repariert sind, behelfen sich Anna-Maria Tierno und ihr Team mit Elektro-Heizungen. Und statt sechs wird nur noch an drei Plätzen frisiert. „Das kennen wir noch aus der Corona-Zeit. Wir sind da also in Übung“, sagt die Salon-Chefin.

Ab sofort hat das Geschäft wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet: dienstags bis freitags von 8.30 Uhr bis 18 Uhr. Alle Termine, die in den vergangenen zweieinhalb Wochen ausfallen mussten, habe sie in den nächsten Tagen schon wieder unterbringen können, sagt Anna-Maria Tierno. Die Kunden zeigten Verständnis, und viele hätten sich nach dem Unfall mit freundlichen Worten gemeldet. Die Friseurin freut sich, ihnen jetzt endlich wieder ihren Service anbieten zu können - wenn auch vorübergehend nur in einer etwas „abgespeckteren Version“.