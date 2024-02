Glücklicherweise nur eher leichte Verletzungen hat ein 29 Jahre alter Mann davongetragen, als er am Donnerstagmorgen, 1. Februar, mit seinem Renault in einem Bachbett neben der Landesstraße 204 zum Liegen kam. Er war gegen 7.30 Uhr von Wittenhofen kommend in Fahrtrichtung Urnau unterwegs und kam aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Auto überschlug sich, bevor es im Bach zum Stillstand kam. (Foto: Feuerwehr Deggenhausertal )

Feuerwehr, Polizei und Abschleppdienst waren im Einsatz. (Foto: Feuerwehr Deggenhausertal )

Er durchfuhr einen Grünstreifen, verlor die Kontrolle über seinen Wagen, der sich in der Böschung überschlug und auf dem Dach im Bach zum Stillstand kam. Der 29-Jährige konnte sich selbständig aus seinem Wagen befreien und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

5000 Euro Schaden

Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des total beschädigten Wagens, an dem Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden sein dürfte. Während der Maßnahmen an der Unfallörtlichkeit wurde die L 204 kurzzeitig voll gesperrt.