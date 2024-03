Friedrichshafen

Auto gegenüber Bäckerei angefahren

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 6 und 17 Uhr einen in der Stockerholzstraße gegenüber einer Bäckerei geparkten Peugeot angefahren. Die Inhaberin des Autos stellte laut Polizeibericht an der hinteren, linken Tür erhebliche Kratzer fest.