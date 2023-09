Ausstellung rund ums Rad im Rathaus

Bis Freitag, 13. Oktober, kann die Wanderausstellung „RadGalerie“ im Rathaus am Adenauerplatz besichtigt werden. Bürgermeister Dieter Stauber (rechts), Lisa Oppolzer, Mitarbeiterin in der Abteilung Mobilität und Verkehr der Stadt Friedrichshafen (links), und Stefan Haufs, Radverkehrskoordinator des Bodenseekreises (Mitte), haben die Ausstellung bereits in Augenschein genommen.

(Foto: Stadt Friedrichshafen )