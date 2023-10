Ausstellung „Gesicht zeigen“ noch bis 6. November zu sehen

Die Ausstellung „Gesicht zeigen“ ist noch bis Montag, 6. November, im ersten Zwischengeschoss im Rathaus am Adenauerplatz zu sehen. Zahlreiche Interessierte nahmen die Ausstellung bereits in Augenschein.

Organisiert wurde die Ausstellung vom Verein Arkade, der Abteilung Integration im Amt für Soziales, Familie und Jugend sowie den Künstlerinnen Barbara Ludwig und Antje Strathmann-Cisse. Gefördert wird die Ausstellung „Gesicht zeigen“ vom Bundesprogramm „Demokratie Leben!“, welche die bewegenden Geschichten von Menschen aus dem Streetwork erzählt und einen eindrucksvollen Einblick in ihre Lebenserfahrungen gewährt.

Gezeigt werden in anonymisierter Form die Lebenswege, Herausforderungen und Stärken. Die Masken, Bilder und Geschichten, die es zu entdecken gibt, zeigen auch, wie vielfältig und spannend Menschen in der Gesellschaft sind. Die Künstlerinnen haben es geschafft, die individuellen Erfahrungen des Lebens in faszinierenden und inspirierenden Werken festzuhalten. Diese Ausstellung ermutigt die Betrachter dazu, sich mit den Geschichten und Perspektiven anderer auseinanderzusetzen und die eigene Vorstellung zu reflektieren.

