Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt spricht über die Bodenseegürtelbahn

Die Mitglieder des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt treffen sich am Dienstag, 5. Dezember, ab 16 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses am Adenauerplatz 1. In der Sitzung befassen sich die Stadträtinnen und Stadträte mit der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Friedrichshafen-Immenstaad und dem Bau eines Schlammabsetzbeckens zum Erhalt und zur Sanierung des Unterweihers in Ettenkirch.

Darüber hinaus beraten die Ausschussmitglieder über die Evaluation und die Fortschreibung des Förderprogramms „Mehr Natur in Friedrichshafen“ zu „Häfler Zukunftsgrün“ zur Förderung der Klimaanpassung der biologischen Vielfalt im Stadtgebiet Friedrichshafen zur Umsetzung des Klimaanpassungskonzepts 2030. In der Sitzung geht es auch um 20 Jahre „Aktion Bürgerbäume“ und die Umwandlung zu „Klimabäume für Friedrichshafen“.

Weitere Themen sind unter anderem das Bauvorhaben Alter Weinberg in Ittenhausen Nord, die Straßenbauarbeiten für den Bauabschnitt 2/1 des Velorings im Bereich des Tunnels Waggershausen, die Generalsanierung des Bauwerkes der Schlammstabilisierung und der Faulbehälter sowie die Erneuerung zweier Gebläse der Gebläsestation. Zudem geht es um die Umgestaltung des Strandbades Friedrichshafen: hier die Vergabe der Erd-, Wasser- und Landschaftsbauarbeiten. Abschließend wird der aktuelle Planungsstand für die Bodenseegürtelbahn in Friedrichshafen und Kluftern vorgestellt.