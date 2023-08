Vor dem Tierheim in Friedrichshafen wurde mutmaßlich ein Hund ausgesetzt, der sich losgerissen hat und nach wie vor verschwunden ist. Die Tierheimleitung fand am Dienstagmorgen nur eine Decke und ein leeres Halsband vor.

Um den Hund zu finden, kommen am Donnerstag Hundetrainerin Cordula Harms und ihr Hund Nelson zum Einsatz. Nelson ist im Pet–Trailing ausgebildet, er hat also gelernt anhand von feinsten Duftspuren Tiere („pets“, englisch, bedeutet Haustier) aufzuspüren. Im Unterschied zum Man–Trailing ist er auf die Suche von Tieren und nicht von Menschen spezialisiert.

Damit Nelson weiß, wonach er suchen muss, hält ihm Carola Fuchsloch, erste Vorsitzende des Häfler Tierheims, eine Plastiktüte hin. Darin befindet sich das Halsband, das am Zaun festgebunden war. Der siebenjährige Labrador Retriever schnuppert ausgiebig und beginnt zu suchen.

Die ersten Minuten läuft Nelson in unterschiedliche Richtungen und sondiert die Lage. Harms lässt ihm an einer langen Leine die Freiheit, den Spuren der Duftmoleküle zu folgen. Ziemlich schnell steht fest, dass Nelson über die Straße auf die andere Seite Richtung Messeparkplatz Ost will.

Jahrelange Ausbilung zum Suchhund

Cordula Harms Aufgabe ist es, ihren Hund zu „lesen“. „Das Trailen verlangt eine ganz enge Abstimmung zwischen Mensch und Hund“, sagt sie. Harms betreibt in Meckenbeuren die Hundeschule Pfundshund und macht seit vier Jahren Pet–Trailing. Nelson bringt zwar von Natur aus eine feine Nase mit, doch auch hinter ihm liegen Jahre des Lernens. In der Regel dauert die Ausbildung zum Tiere–Suchhund zwei bis drei Jahre, erklärt Harms.

Nelson schaut noch, ob der Hund auf dieser Wiese weiter entlang gelaufen ist, zeigt dann aber an, dass die Spur nicht weitergeht. (Foto: Anke Kumbier )

Dass sich die beiden erst ein paar Tage nach dem Verschwinden des Hundes auf die Suche machen, sei ganz normal. Beginnt die Suche zu früh, könnte sie dazu führen, dass sich das gesuchte Tier noch weiter verkriecht, anstatt einfach wieder zurückzukehren. Dabei komme es aber immer auf die jeweilige Situation an. Handelt es sich beispielsweise um alte oder verletzte Tiere, geht die Suche zeitnah los.

Weil der ausgesetzte Hund bisher nicht zurückkam, erhoffen sich Harms und Fuchsloch einen Hinweis darauf, in welche Richtung er gelaufen ist. Außerdem wollen sie einen leisen Zweifel ausräumen, der in ihren Hinterköpfen steckt. Hat sich da jemand nur einen bösen Scherz erlaubt und es gibt gar keinen Hund? Diesen Zweifel räumt Nelsons Verhalten schnell aus. Denn er verfolgt definitiv eine Spur.

Spur trotz Wind und Regen

Dass es in der Zwischenzeit geregnet hat und am Donnerstag ein starker Wind geht, erschwert zwar die Suche, macht sie aber nicht unmöglich. „Bei Wind ist nur die Fläche viel größer. Denn die Partikel werden weiter verteilt“, sagt Harms. Üblicherweise können Suchhunde noch etwa fünf Tage bis eine Woche nach Verschwinden des Tieres eine Spur aufnehmen, erklärt sie.

Für Ausnahmefälle gibt es sogenannte Supertrailer. „Die auch noch nach Monaten etwas finden.“ Wenn Tiere in der Bodenseeregion verschwinden, wird häufig Cordula Harms angefragt. „Es gibt hier nur wenige Pet–Trailer“, sagt sie. Teilweise fahre sie bis Biberach oder Horb, um Tiere aufzuspüren.

Grundsätzlich gilt: Wenn man ein entlaufenes Tier sieht, sollte man nicht versuchen, es einzufangen, sondern es anzulocken — beispielsweise mit Futter. Cordula Harms

Im Schnitt begeben sich die beiden einmal pro Monat auf die Suche — hauptsächliche nach Hunde und Katzen, berichtet Harms. Die Erfolgsquote liege bei 70 Prozent, nicht immer stöbert Nelson dabei das Tier direkt auf, manchmal grenzt er nur das Gebiet ein, in dem der Hund oder die Katze dann gefunden werden. Einen Moment, den die Hundetrainerin fürchtet: „Wenn Nelson zum Wasser läuft und anzeigt, dass die Spur hier endet.“ Dann werde oft in den nächsten Tagen das verstorbene Tier angetrieben.

Suche geht über Stock und Stein

Die Suche verlangt von Nelson höchste Konzentration und von Harms eine gute Kondition. Das wird deutlich, als der Labrador Retriever die Spur des am Tierheim ausgesetzten Hundes aufgenommen hat und ein flottes Tempo vorlegt. Es geht über die Straße, eine Wiese und durch eine Unterführung. Nach etwa einem Kilometer ist Schluss. Nelson hält vor einem Tor an, das das Flughafengelände absperrt. Harms und Fuchsloch vermuten, dass sich der entlaufene Hund durch die Stäbe auf das Gelände gequetscht hat.

Carola Fuchsloch glaubt allerdings nicht, dass der Hund noch dort ist. Dass er zu seinen Besitzern zurückgelaufen ist, hält sie ebenfalls für eher unwahrscheinlich. „Erfahrungsgemäß setzen die Leute ihre Tiere nicht an ihrem Wohnort aus.“ Fuchslochs Hoffnung liegt jetzt weiterhin auf Hinweisen aus der Bevölkerung. Harms hat vor Beginn der Suche eine Kopie des Geruchs gemacht, indem sie das Halsband mit einem Papiertuch abgerieben und das Tuch in einem Glas luftdicht verpackt hat. Sollte es ernstzunehmende Sichtungen geben, könnte sich Nelson erneut auf die Suche machen.

„Grundsätzlich gilt: Wenn man ein entlaufenes Tier sieht, sollte man nicht versuchen, es einzufangen, sondern es anzulocken — beispielsweise mit Futter“, rät die Hundetrainerin. Fuchsloch gibt sich optimistisch: „Wir wissen aus Erfahrung, dass so ein Hund auch noch nach einiger Zeit wieder auftauchen kann.“ Und Nelson? Der bekommt nach seinem Einsatz ganz viel Lob und ein leckeres Essen als Belohnung.

Kontakt zum Tierheim unter Telefon 07541 6311 (Nachricht mit Kontaktdaten auf Anrufbeantworter hinterlassen) oder per Mail [email protected]