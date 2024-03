Die Planung für den Ausbau und die Elektrifizierung der maroden Bodenseegürtelbahn zwischen Friedrichshafen und Radolfzell verteuert sich weiter. 2,3 Millionen Euro mehr müssen die im Interessenverband Bodenseegürtelbahn (IV) zusammengeschlossenen Kommunen und Landkreise am See jetzt nachzahlen - für die eigentlich längst abgeschlossenen ersten beiden Planungsphasen.

Bodenseegürtelbahn Thema im Kreistag

Das geht aus Sitzungsunterlagen des Kreistags hervor, der sich am kommenden Dienstag in öffentlicher Sitzung (15 Uhr) mit dem Thema befasst. Darüber hinaus haben die beiden Landräte Zeno Danner (Konstanz) und Luca Prayon (Bodenseekreis) jetzt aber weiteren Vorleistungen der kommunalen Ebene für das Projekt erst einmal einen Riegel vorgeschoben.

Eine Million Euro mehr für Bodenseekreis

Im Haushalt des Bodenseekreises schlagen die Mehrkosten mit über einer Million Euro zu Buche (1.035.000 Euro). Davon sind bereits 900.000 Euro für 2024 hinterlegt, da man bereits im vergangenen Herbst von Mehrkosten wusste. Weitere 135.000 Euro kommen jetzt noch dazu.

Land verweist auf Haushaltsberatungen

Wie die aktuell veranschlagten 648 Millionen Euro der Gesamtkosten für Elektrifizierung und Ausbau der Bahnstrecke zwischen Friedrichshafen und Radolfzell zwischen Bund, Land und kommunaler Ebene aufgeteilt werden sollen, ist weiter unklar. Ein Spitzentreffen zu diesem Thema war Ende Januar ergebnislos geblieben. Das Land will die Frage erst im Zuge der Haushaltsberatungen im Herbst wieder angehen. Das wichtige Projekt verzögert sich.

Kommunale Ebene geht in Vorleistung

Klar ist bislang nur, dass die kommunale Ebene ordentlich Geld auf den Tisch legt. Obwohl nicht für den Ausbau von Bahnstrecken zuständig, hat der IV die Vorplanung angeschoben und vorfinanziert: 10,5 Millionen Euro haben die Leistungsphasen 1 und 2 die Landkreise Konstanz, Bodensee und die betroffenen Kommunen der Deutschen Bahn (DB) bislang gekostet für Grundlagenermittlung und Vorplanung. Das Land beteiligt sich mit 25 Prozent. Wie jetzt bekannt wurde, steigen diese Kosten um weitere 2,3 Millionen Euro auf rund 12,8 Millionen Euro.

Kreis muss zahlen

Laut der Sitzungsvorlage werden Vertreter der DB am Mittwoch im Kreistag über den Planungsstand und die Kostensteigerung informieren und für Fragen aus dem Gremium zur Verfügung stehen. Die Mehrkosten der Vorplanung muss die kommunale Ebene auf jeden Fall tragen, das bestätigte der Geschäftsführer des IV, Verbandsdirektor Wolfgang Heine, auf Nachfrage.

Das ist vertraglich so geregelt. Verbandsdirektor Wolfgang Heine

"Das ist vertraglich so geregelt". Heine zeigte sich auch nicht überrascht bezüglich der Kostensteigerung. Schließlich seien die veranschlagten Gesamtkosten von ursprünglich 390 auf jetzt 648 Millionen Euro gestiegen. Im Vergleich dazu seien die Planungskosten prozentual gesehen nicht im selben Maße gestiegen. Die Planungsbüros seien ebenfalls teurer geworden.

Landräte lehnen weitere Vorleistung ab

Nachdem eine Sitzung des sogenannten Lenkungskreises mit Verantwortlichen von Bahn, Land und kommunaler Ebene zum Thema Finanzierung Ende Januar ergebnislos geblieben war, gab es am 20. Februar ein weiteres solches Treffen. Dabei lehnten es die beiden Landräte Zeno Danner und Luca Prayon ab, für die Leistungsphase drei (Entwurfsplanung) weiter in Vorleistung zu gehen. Im Raum stehen offenbar rund fünf Millionen Euro für Kartierungen, die bereits jetzt gemacht werden könnten, um den Zeitverlust zu begrenzen.

Erst gesamte Finanzierung klären

Da machten die Landräte aber nicht mehr mit. Es soll zunächst die Finanzierung der nächsten Planungsphasen drei und vier (für rund 40 Millionen Euro) und der Gesamtkosten geklärt werden. Bereits am Montag war dieses Vorgehen im Konstanzer Kreistag so beschrieben worden. Pressesprecherin Marlene Pellhammer vom Büro des Konstanzer Landrats bestätigte auf Anfrage die Aussage, „dass die Landkreise nicht bereit sind, in die nächste Planungsphase einzutreten, ehe die Finanzierung des gesamten Projekts nicht geklärt ist“.