Das baden-württembergische Verkehrsministerium übernimmt Planungskosten für den Ausbau der Bodensee-Gürtelbahn. Um eine Projektverzögerung von zirka zwei Jahren abzuwenden, habe sich das Verkehrsministerium dazu entschieden, die Kosten für die Kartierungsmaßnahmen in Höhe von fünf Millionen Euro komplett vorzufinanzieren. Das schreibt der Landtagsabgeordnete Martin Hahn (Grüne) am Freitag in einer Pressemitteilung.

„Das Verkehrsministerium ebnet hiermit den Weg für den Ausbau und die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn“, schreibt Hahn. Dem vorausgegangen waren zwei ergebnislose Treffen des sogenannten Lenkungskreises zu Jahresbeginn. Vertreter von Bahn, Land und kommunaler Ebene versuchten eine Lösung zur Finanzierung des inzwischen 648 Millionen teuren Projekts zu finden. Die Landreise Konstanz und der Bodenseekreis sollen laut dem aktuellen Finanzierungskonzept rund 130 Millionen Euro bezahlen.

Die Landräte Zeno Danner und Luca Prayon lehnten es zuletzt ab, für die nächste Leistungsphase in Vorleistung zu gehen. Die Landkreise seien nicht bereit, in die nächste Planungsphase einzutreten, ehe die Finanzierung des gesamten Projekts nicht geklärt ist, ließ der Konstanzer Landrat vor der jüngsten Sitzung der Kreistags im Bodenseekreis mitteilen.