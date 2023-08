Aus zwei mach eins — Ex–Profi Aasen bekommt großes Aufgabengebiet

Nach Co–Trainer Constant Tchouassi hat VfB–Cheftrainer Mark Lebedew noch ein weiteres neues Teammitglied in seinem Betreuerstab begrüßen dürfen. Der Norweger Edvart Aasen hat sowohl den Job des Physiotherapeuten als auch den des Athletiktrainers beim VfB Friedrichshafen übernommen. Aasen war früher selbst Volleyballer und ist über die Anstellung bei den Häflern sehr glücklich.

Edvart Aasen ist 25 Jahre alt, 2019 holte er als Außenangreifer die Bronzemedaille im dänischen Pokalwettbewerb und wurde Vizemeister mit Nordenskov UIF. Würde man seine Erscheinung beschreiben, wäre „austrainiert“ fast noch untertrieben. Trotzdem hat Aasen nicht als Spieler beim VfB Friedrichshafen angeheuert, der Norweger ist der neue Physiotherapeut und Athletiktrainer der Häfler Volleyballer. „Als während der Corona–Krise alles heruntergefahren wurde, habe ich mit dem Spielen aufgehört“, wird er in der VfB–Mitteilung zitiert. „Jetzt den Weg als Physio zurück in diesen Sport zu finden, erfüllt mir einen Traum.“

Der Kontakt kam über Umwege und Empfehlungen zustande

Dass ausgerechnet ein Norweger auf dieser Position beim VfB anheuerte, ist auch ein bisschen Zufall. Bisher war Johanna Keck für die Physiotherapie der Spieler zuständig und arbeitete parallel in der Physiopraxis Klenk, während Liane Weber sich in Teilzeit um die Athletik beim Häfler Team kümmerte. „Beide haben einen hervorragenden Job gemacht und wir sind ihnen sehr dankbar für die vergangenen Jahre“, sagt VfB–Geschäftsführer Thilo Späth–Westerholt. „Für die kommende Saison waren wir dann auf der Suche nach jemandem, der beide Positionen bekleidet.“ Über Umwege und Empfehlungen kam dann der Kontakt zu Aasen zustande.

Angesichts seines großen Aufgabengebietes wird es Aasen nicht langweilig werden, so viel ist klar. Im Moment, den ersten Wochen der Vorbereitung, kümmert er sich vorrangig um die Fitness der Spieler, passt täglich die Programme im Kraftraum individuell an. Je größer die Belastung dann wird, desto stärker wird er seine Schützlinge auch im Physioraum behandeln. Man müsse schon „ein bisschen verrückt sein“, um sowohl Physiotherapie als auch Athletiktraining unter einen Hut bekommen zu wollen, sagt Lebedew grinsend, der sich sehr über das große Engagement seines „Neuzugangs“ freut. Aasen selbst möchte von großer Belastung gar nichts hören. „Frag mich doch in drei Monaten noch mal“, sagt er und lacht. „Ich bin ja erst ein paar Tage da und sicher wird es viel zu tun geben. Aber dafür bin ich ja da.“

Eigene Volleyball–Vergangenheit ist ein Vorteil

Aasen hat Erfahrung mit Profisport, unter anderem bei einem Fußball–Drittligisten und einem dänischen Spitzenhandballteam. Dass er selbst Volleyballer war, ist für seinen Job beim VfB ein Vorteil. „Ich kenne die Bewegungsabläufe und verstehe, wie Volleyball funktioniert, das hilft sicher in der täglichen Arbeit“, sagt er. „Ich weiß, dass es vor allem bei der Arbeit eines Physiotherapeuten tausend Meinungen zu allem gibt. Aber ich habe auch meine eigene und versuche, dem Team bestmöglich zu helfen.“