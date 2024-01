Die Messe Friedrichshafen hat schwierige Jahre hinter sich. Nach dem Verlust der Outdoor nach München kam die Corona-Pandemie - und die Eurobike findet mittlerweile unter dem Dach der neu gegründeten Fairnamic GmbH in Frankfurt statt, weil sie am Bodensee an ihre Entwicklungsgrenzen gestoßen ist. Im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ blicken Messegeschäftsführer Klaus Wellmann und sein Finanzchef Stefan Mittag, zugleich Geschäftsführer der Fairnamic GmbH, deshalb nicht nur auf das zu Ende gehende Jahr 2023 zurück.

Das erste Jahr ohne coronabedingte Einschränkungen seit 2019 geht zu Ende. Wie ist es gelaufen?

Klaus Wellmann: Richtig gut und weitaus besser als wir kalkuliert und gehofft hatten. Zahlen darf ich aber noch nicht nennen.

Stefan Mittag: Vorab können wir sagen, dass wir beim Betriebsergebnis deutlich besser abschneiden werden, als wir das erwarten konnten. Es wird auch erheblich über dem Vorjahresergebnis liegen.

Im Zuge der Pandemie hat sich manches in virtuelle Räume verlagert. Wie schätzen Sie hier die längerfristige Auswirkung auf das Messegeschäft ein?

Bei digitalen Formaten waren wir von Anfang an skeptisch, ob sie Ersatz für eine Messe sein können. Und auch bei hybriden Formaten hat sich herausgestellt, dass manches ausschließlich oder zumindest besser bei einer reinen Live-Begegnung funktioniert: beispielsweise sich gegenseitig in die Augen schauen, Vertrauen aufbauen und Neues mit allen Sinnen erfassen. Das Interessante dabei ist, dass sich das quer durch alle Branchen so bestätigt hat.

Sind hier Unterschiede zu erkennen zwischen reinen Fachmessen und Messen mit mehr Eventcharakter?

Wellmann: Nein. Reine Industriemessen wie Fakuma oder all about automation haben im Verhältnis zu Special-Interest-Messen wie die Tuning World Bodensee keinen Unterhaltungscharakter, trotzdem locken sie die Fachbesucher an. Vor ein paar Jahren haben wir schon überlegt, ob es bei solchen Messen in die Richtung gehen könnte, dass zwar die potenziellen Kunden noch zur Live-Veranstaltung kommen, ein Teil der bisher mit großem Aufwand aufgebauten Maschinen aber nur noch virtuell demonstriert wird. Das findet aber nicht statt, und die Aussteller aus der Industrie sagen uns auch, dass sie weiterhin lieber diesen Aufwand betreiben, weil es absolut wichtig sei, diese Maschinen vor Ort in Aktion zu erleben.

Mittag: Das heißt aber natürlich nicht, dass Digitalisierung kein Thema ist. Die wird weiter Einzug halten und Messen stärker ergänzen als bisher. Sie wird die Live-Begegnung von Menschen aber nicht ersetzen.

Die Eurobike befindet sich nach dem Umzug nach Frankfurt auf Wachstumskurs. Wie viel trägt die Eurobike 2023 über die Fairnamic GmbH zum Gesamtumsatz der Messe bei? Liegt das in dem Bereich wie vor dem Umzug, darunter oder darüber?

Mittag: Aufgrund des neuen Konstrukts mit der Fairnamic GmbH als Veranstalter der Eurobike und der Aero ist das schwierig zu vergleichen. Mit der Messe Frankfurt ist jetzt ein Mitgesellschafter an Bord, der natürlich auch am Ergebnis beteiligt ist. Die Messe Friedrichshafen wird aber weiterhin signifikante Ausschüttungen erhalten. Die sind deshalb signifikant, weil sich die Eurobike und die Aero in diesem neuen Konstrukt entwickeln können. Im zweiten Jahr der Eurobike in Frankfurt haben wir bereits 50 Prozent mehr Fläche belegt als in den größten Durchführungen in Friedrichshafen. Das zeigt, welches Potenzial dieses Thema hat. Das hätten wir hier in Friedrichshafen gar nicht mehr abbilden können - und wir hätten hier auch den Anforderungen der Branche nicht mehr gerecht werden können. Sowohl aus strategischer als auch aus finanzieller Sicht war die Gründung der Fairnamic GmbH mit der Messe Frankfurt deshalb eine goldrichtige Entscheidung.

Aber inwiefern profitiert denn der Messestandort Friedrichshafen noch von der Eurobike in Frankfurt? Dient sie lediglich der finanziellen Absicherung oder gibt sie ihnen auch Spielräume, um in neue Formate zu investieren?

Wellmann: Es schafft uns finanzielle Möglichkeiten, die wir ansonsten nicht hätten. Einmal durch den Anteilsverkauf und die Ausschüttungen. Und dann ist die Fairnamic auch Abnehmer von Dienstleistungen durch uns. Das erhält und erweitert auch unsere Attraktivität als Arbeitgeber, weil Mitarbeiter dadurch indirekt für weitere Weltmessen wie die Eurobike tätig sein können. Und zum zweiten Teil Ihrer Frage: Ja, das Konstrukt erleichtert auch den Zugang zu anderen Formaten.

Welche konkreten Ideen und Projekte gibt es denn?

Wellmann: Wir haben gerade die Unterschrift gesetzt unter ein Format im Bereich der Schlagzeug-Musik und Percussion, das erstmals im März 2025 stattfinden wird. Dabei handelt es sich um The Europe Drum Show. Eine Gastveranstaltung, die schon 2024 neu bei uns starten wird, ist die Cosmetica, eine Fachmesse für Kosmetikerinnen und Kosmetikhandel.

Die Americana ist zwar kein neues Format, hat aber 2023 erstmals in Friedrichshafen stattgefunden, zuvor in Augsburg. Die Premiere am Bodensee fand großen Anklang. Sehen sie Wachstumspotenzial für diese Veranstaltung, die alle zwei Jahre den ehemaligen Termin der Eurobike belegt?

Wellmann: Wir haben das Thema Westernreiten und -kultur mit sehr großem Aufwand abgebildet, weil wir beim ersten Mal natürlich richtig punkten wollten. Bei uns kamen dann auch enorm viele positive Rückmeldungen an, sowohl von den Reitsportlern, als auch von den Ausstellern und Besuchern. In dem Thema steckt richtig Potenzial, und wir haben auch schon viele Anregungen aus der Szene bekommen, wie wir das noch bereichern können.

Ist das Thema Outdoor eigentlich final abgehakt? Nach dem Umzug nach München hatten Sie zunächst für 2019 eine eigene Outdoor Friedrichshafen angekündigt. Die kam dann aber nicht zustande, weil sich zu wenig Aussteller angemeldet hatten. Damals hieß es, das Projekt werde verschoben. Dann kam Corona…

Wellmann: Die Idee, die wir damals verfolgt haben, wäre heute nicht mehr passend. In München hat die Outdoor bisher einmal auf der Messe stattgefunden, mit gleichem Erfolg und gleicher Internationalität wie davor in Friedrichshafen - nicht größer. Im Grunde war das eine Eins-zu-eins-Übertragung. Danach hat die Outdoor zweimal verkleinert im MOC Ordercenter stattgefunden - wo ein gewisser Anteil der Aussteller ihre Showrooms hat. Im kommenden Jahr geht die Outdoor dann wieder auf die Messe München, belegt dort aber nur vier Hallen. Das zeigt, dass sich die Präsentationsbereitschaft der Branche für das Format, wie es dort angeboten wird, in Grenzen hält. Unabhängig davon haben wir zusammen mit dem DAV mit der Vertical Pro eine Nische geöffnet. Da präsentieren sich auch einige kletterorientierte Unternehmen aus dem Outdoor-Bereich - was aber nicht heißt, dass wir aus diesem Format eine zweite Outdoor machen wollen.

Die Outdoor ist jetzt seit fünf Jahren in München. Falls es in den kommenden Jahren eine Neuausschreibung durch die European Outdoor Group geben sollte: Werden Sie eine Bewerbung einreichen?

Wellmann: Das ist eine gute Frage, die ich im Moment aber nicht beantworten möchte.

Warum?

Wellmann: Darauf möchte ich nicht näher eingehen.

Dann zurück zur Ursprungsfrage: Haben Sie das Thema Outdoor final abgehakt?

Wellmann: Die Messe Outdoor in ihrer jetzigen Form ja. Wir pflegen aber nach wie vor gute Kontakte in der Branche.

Wellmann: Die Aero ist auch eine Werkbank für die zukunftsfähige, nachhaltige Luftfahrt, das Thema E-Flight. Da gilt sie sogar weltweit als Musterveranstaltung. Insofern ist die Aero sehr wichtig für die allgemeine Luftfahrt - und die allgemeine Luftfahrt wiederum zeichnet sich als Entwicklungsbank ab für alles Größere, was sich in der Luft bewegt. Ist das an einem anderen Standort möglich? Aus meiner Sicht schwierig. Denn dieses ideale Zusammenspiel mit dem Flughafen bietet kein anderes Gelände. Und wir haben auch noch Entwicklungspotenzial zu bieten.

Mittag: Auch für den Veranstalter Fairnamic kann ich sagen, dass es keine Ambitionen gibt, über einen anderen Standort nachzudenken. Friedrichshafen ist gesetzt. Wir können die Aero am Standort weiterentwickeln und wir können sie gemeinsam mit der Messe Frankfurt auch international noch weiterentwickeln. Wir haben ja seit einiger Zeit schon die Aero South Afrika und hatten in diesem Jahr zum ersten Mal die Aero Asia.

Die größte Gastveranstaltung in der Messe Friedrichshafen ist - wenn man die Aero mal ausklammert - die Fakuma. Der laufende Vertrag endet mit der Ausgabe im Jahr 2024. 2025 ist die turnusmäßige Pause. Wie geht’s danach weiter?

Wellmann: Für 2026 und 2027 sind wir sehr optimistisch, dass die Fakuma auch wieder bei uns stattfindet. Wir haben auch keine anders lautenden Signale erhalten - weder vom Veranstalter noch aus der ausstellenden Industrie.

Die IBO wird 75 - weshalb auch die Messe Jubiläum feiert

Im Jahr 2023 haben mehr als 370.000 Menschen elf eigene Veranstaltungen der Messe Friedrichshafen mit rund 4000 ausstellenden Unternehmen besucht. Darüber hinaus fanden 34 Gastveranstaltungen statt. Eine Gesamtzahl an Besuchern nennt die Messe für diese Gastveranstaltungen nicht. Zum einen, weil nicht alle Veranstalter solche Zahlen vorlegen, zum anderen zählen zu Gastveranstaltungen nicht nur Messen wie Aero, Fakuma oder Modellbau Bodensee, sondern zum Beispiel auch Betriebsversammlungen - weshalb ein Vergleich von Besucherzahlen wenig aussagekräftig wäre.

Im Fokus der Öffentlichkeit stehen naturgemäß vor allem die Großveranstaltungen. Deshalb weist Klaus Wellmann im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ exemplarisch auch auf ein paar Veranstaltungen hin, die etwas unter dem Radar laufen, sich aber positiv entwickeln. Als Beispiel nennt der Messechef die all about automation, die 2024 zum zehnten Mal stattfinden wird und seit ihrer Premiere stetig gewachsen sei. „Sensationell gut“ entwickelt sich nach Worten Wellmanns die Imkermesse Eurobee, die 2023 um 50 Prozent zugelegt habe. Der Geschäftsführer legt zudem Wert auf die Feststellung, dass die Messe mittlerweile praktisch durchgehend das ganze Jahr bespielt werde - und dies häufig in Mehrfachbelegung, also mit parallel stattfindenden Veranstaltungen.

Dass er das so hervorhebt, dürfte ganz wesentlich damit zusammenhängen, dass nach dem Wegzug der großen Messen Outdoor und Eurobike in den vergangenen Jahren in der öffentlichen Diskussion immer wieder Messehallen für andere Nutzungen ins Spiel gebracht wurden - insbesondere als dauerhafte Spielstätte der Volleyballer.

Der Ausblick auf das Messejahr 2024 ist geprägt von zwei runden Geburtstagen - 30 Jahre Motorradwelt Bodensee und 30. Ausgabe der Aero - und ganz besonders von einem großen Jubiläum. Die IBO wird 75 - und weil die IBO den Grundstein für die heutige Messe gelegt hat, feiert die Messe auch selbst Jubiläum. Details zu den Feierlichkeiten mag Klaus Wellmann aber noch nicht verraten.

Einen Rückblick aufs Messejahr als Video finden Interessierte auf www.messe-friedrichshafen.de/presse/tv-video-service