Es wird kleinteilig in der Friedrichstraße: Um die viel kritisierte Lage nach der Umgestaltung zu verbessern, will die Stadtverwaltung an verschiedenen Stellschrauben drehen. Aber auch aus den Fraktionen des Gemeinderats gibt es Ideen und teils wollen die Stadträtinnen und Stadträte andere Prioritäten setzen, wie sich in der Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) am Dienstag zeigte.

Worüber debattiert wurde und was in der Friedrichstraße jetzt passieren könnte ‐ ein Überblick.

Was plant die Stadtverwaltung?

Wie berichtet, soll es verschiedene Anpassungen geben. Zum Beispiel an der Metzstraße: Dort will die Stadt die Ampel so einstellen, dass sie grundsätzlich für Fußgänger grün zeigt ‐ während Autos sowie Fahrräder ihr Grünsignal über eine Induktionsschleife anfordern müssen. Busse können außerdem per Funk eine grüne Ampel für sich anfordern und das Signal bei Bedarf auch verlängern, wie Wolfgang Kübler, Leiter des Stadtbauamtes, erläuterte.

Außerdem will die Stadt vier feste Zebrastreifen anbringen. Ampeln, die an den Querungen stehen, sollen abgebaut werden.

Wo sehen die Stadträte Handlungsbedarf?

Auf wenig Gegenliebe stieß bei der Grünen-Fraktion, dass die Stadtverwaltung am Knoten Albrechtstraße beim Landratsamt zunächst nichts ändern will. „Warum machen Sie die Ampelschaltung nicht so unattraktiv, dass weniger Autofahrer geradeaus in die Zeppelinstraße fahren?“, fragte Regine Ankermann (Grüne).

Die Verwaltung argumentierte, dass eine solche Änderung „bei der Bevölkerung nicht auf Akzeptanz stoßen“ würde, was Grünen-Rat Felix Bohnacker als „wenig plausibel“ bezeichnete.

Marion Morcher (ÖDP/Parteilos) forderte erneut, die Friedrichstraße für den Durchgangsverkehr zu sperren. Eine Alternative hierzu sei aus ihrer Sicht eine Einbahnstraßenregelung, wie sie die FDP-Fraktion in ihrem Antrag gefordert hatte.

Die Ampel an der Metzstraße soll künftig für Fußgänger immer grün zeigen. (Foto: Florian Peking )

„Das waren alles Varianten, über die sie entscheiden konnten“, antwortete Wolfgang Kübler. Der Beschluss des Gemeinderats ‐ Erster Bürgermeister Fabian Müller nannte ihn den „kleinsten gemeinsame Nenner“ ‐ sei ein anderer gewesen. Und die Verwaltung arbeite auf Grundlage dieses Beschlusses, so Kübler.

Martin Eble (CDU) nannte die geplanten Maßnahmen der Stadt „notwendig“. „Nach wie vor problematisch ist der Konflikt zwischen Autofahrern und Radfahrern“, sagte er. Radler würden nicht von den geplanten Lösungen profitieren, so Eble.

Welche weiteren Ideen stehen im Raum?

Empfohlene Artikel Verkehr in der Innenstadt Stadt präsentiert neue Umbaupläne zur Friedrichstraße q Friedrichshafen

Eine Reihe an weiteren Verbesserungsvorschlägen präsentierte Philipp Fuhrmann (Netzwerk für Friedrichshafen). So solle zum Beispiel die Vorrangampel für Busse beim Stadtbahnhof testweise ausgeschaltet werden. „Die schaltet schon früh auf rot ‐ und da stockt der Verkehr dann“, so Fuhrmann.

Er sprach sich zudem für Fahrrad-Piktogramme auf der Straße auf. Sie sollen dafür sorgen, dass die Autofahrer auf Radler mehr achtgeben.

Für die Riedleparkstraße, zwischen Sparkassen-Kreisel und Friedrichstraße, und die Zeppelinstraße, ab der Bushaltestelle „Strandbad“, forderte der Netzwerk-Rat Tempo 30. Und die Kreuzung am Landratsamt solle so umgestaltet werden, dass der Verkehr eher in Richtung Albrechtstraße fließe.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Stadtverwaltung will die Ergänzungen Fuhrmanns prüfen und verschriftlichen, sodass der Gemeinderat formal darüber beschließen kann. Positive Signale gaben Stadtbauamt-Chef Wolfgang Kübler und Mobilitätskoordinator Stefan Dunkenberger aber bereits für Tempo 30 in der Riedleparkstraße.

Und auch die Bus-Ampel am Stadtbahnhof könnte bald testweise aus bleiben. „Aus unserer Sicht spricht nichts dagegen“, sagte Dunkenberger.

Das Gemeinderat befasst sich am Montag, 20. November, mit der Friedrichstraße und entscheidet dann auch über die Vorschläge der Stadt. Die PBU sprach sich mehrheitlich für die Maßnahmen aus.